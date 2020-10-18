رئيس أذربيجان يعلن السيطرة على جسر تاريخي في كاراباخ

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الأحد، إن جيشه سيطر على جسر خودافرين التاريخي في إقليم كاراباخ "ناجورني قره باغ"، بعد أن رفعت القوات المسلحة علم أذربيجان على هذا الجسر العتيق.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن هذا الجسر الذي يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر هو أثر تاريخي ومعماري شهير، وخضع لسيطرة أرمينيا منذ عام 1993.

وتقول أذربيجان إن جيشها سيطر على أكثر من 50 منطقة سكنية منذ اندلع النزاع مع أرمينيا في "ناجورني قره باغ" في السابع عشر من شهر سبتمبر.

وشهد الإقليم نوبات عنف في صيف 2014 وفي أبريل 2016 ويوليو الماضي، وفرضت أذربيجان وأرمينيا قانون الأحكام العرفية وأعلنتا التعبئة العامة.

وتكبد كل طرف منهما خسائر من ضمنها خسائر في صفوف المدنيين.

وفي أعقاب مشاورات بدأتها روسيا في موسكو، اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية اعتبارًا من الساعة 11:00 بتوقيت موسكو يوم 10 أكتوبر الجاري لتبادل الأسرى وجثث القتلى.