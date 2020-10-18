5 مرضى وروشتات طبية.. ضحايا مدرس تاريخ انتحل صفة "طبيب مخ"

"5 مرضى وبعض الروشتات الطبية".. هي حصيلة الطبيب المزيف في كفر الشيخ، والذي منعته يقظة رئيس القرية من استكمال جريمته في توقيع الكشف الطبي على المرضى بين أهالي القرية البسطاء، وتبين أن المتهم والذي يعمل مدرس تاريخ، كتب أدوية باللغة الإنجليزية لبعض المرضى وتم تحريزها في محضر الشرطة، الذي أحيل إلى النيابة.

وتكشف "الوطن" في السطور التالية التفاصيل الكاملة للواقعة، وكيف تم الكشف عن الواقعة.

لافتة صغيرة تحمل اسم مركز "الرحمة"، مذيلاً باسم الأستاذ الدكتور "سامر م."، مُعلقة على بعض أعمدة الإنارة، وبعض الشوارع في عزبة "معدية رشيد"، التابعة لقرية "الجزيرة الخضراء"، بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، ادعى صاحبها أنه طبيب مخ وأعصاب حاصل على الدكتوراه من جامعة تُسمى "ميرونخ".

كما ادعى صاحب اللافتة قدرته على علاج آلام الظهر والرقبة والصداع والعمود الفقري، وغيرها من التخصصات الطبية الخاصة بقسم المخ والأعصاب، مكتوب عليها رقم هاتفه وعنوان عيادته، في شقة مستاجرة بالقرية، بغرض جذب الأهالي للكشف عنده في عيادته، ولكن بعد أيام قليلة فوجئ الجميع بأنه "طبيب مزيف"، عقب القبض عليه وتشميع العيادة.

داخل الشقة المستاجرة بالقرية، تم إلقاء القبض على الطبيب المزيف، وتبين أنه قام بتجهيز الشقة لاستخدامها كعيادة طبية، ومزودة بسماعة طبية، وسرير للكشف، وأدوات العلاج بالحجامة، وأوراق خاصة بتدوين العلاج، كما تبين أن العيادة عليها لافتة تحمل اسم طبيب مخ وأعصاب، وأن الذي يديرها "مدرس تاريخ"، حاصل على ليسانس تربية، ولم يدرس الطب، ومقيم بمدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة.

الصدفة وحدها، واللافتات هي التي كشفت الطبيب المزيف، فحينما انتهى رئيس مدينة مطوبس، جمال فهمي، من المرور على مدارس قرية "الجزيرة الخضراء"، لفت انتباهه لافتة تحمل طبيب مخ وأعصاب حاصل على الدكتوراه من جامعة تُسمى "ميرونخ"، وبسؤال رئيس القرية، قدري ناصر، أخبره بأنه لديه شكوك حول ذلك الطبيب، فتعجب من اسم الجامعة ومن كون طبيب حاصل على هذه الشهادة متواجد كل أيام الأسبوع وفق اللافتة في قرية صغيرة، فوجه على الفور نائبه، إيمان النحراوي، بإبلاغ إدارة العلاج الحر لفحص الموضوع.

"استغربت جداً، لما رئيس القرية قالي إنه شاكك في طبيب جديد بيقول إنه دكتور مخ وأعصاب، وأنا بأمر على المدارس لقيت لافتة مدون عليها اسم طبيب مخ وأعصاب وحاصل على دكتوراه من جامعة تُسمى (ميرونخ)، قلت يمكن تكون جامعة ميونخ الألمانية، بس لو طبيب هيكتب اسم الجامعة خطأ؟.. وكمان لفت نظري أنه مدون على اللافتة أنه متواجد طوال أيام الأسبوع، من 8 صباحاً حتى 12 مساءً، يعنى مواعيد لم يعتدها المواطنون، وكمان مكتوب العلاج بالحجامة، والكشف 50 جنيهاً، مبقيتش عارف هو بيعالج أيه بالظبط، فقلت لازم نفحص العيادة، وبناءً على ترتيب مسبق مع رئيس القرية، اقتحمنا العيادة بصحبة العلاج الحر، فتبين صدق شكوك رئيس القرية، وأنه مدرس وليس طبيب"، بهذه العبارات لخص رئيس مركز ومدينة مطوبس تفاصيل واقعة ضبط الطبيب المزيف.

وجرى اقتياد المدرس إلى مركز شرطة مطوبس، وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط، قرر أن العيادة ملك الطبيب صاحب اللافتة، والعيادة تعمل منذ 4 أيام فقط، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الطبيب المزيف، بحسب العلاج الحر، لم يتمكن من إيقاع الكثير من الضحايا، حيث أن عيادته جرى فتحها قبل القبض عليه بأيام بسيطة، فلم يستطبع الكشف سوى على مواطنين معدودين، وقال "هاشم عجلان"، أحد الضحايا: "عندي غضروف وخشونة في الركبة، ولأن الطبيب مأجر في منزل عمي، فذهبت وقطعت ثمن الكشف، ووقع الكشف عليا وكتب لي على بعض الأدوية".

لم يكن "هاشم" وحده هو من خضع للكشف لدى الطبيب المزيف، حيث أن "يوسف م."، الذي يعاني هو الآخر من آلام في الظهر، ذهب للطبيب في عيادته، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وكتب روشته له عبارة عن كريم، زعم أنه يخفف من حدة الألم، وقال المريض عن الواقعة: "كتب لي على كريم وحقن، وقالي هتخف وأشوفك بعد أسبوع، بس ملحقتش أروح تاني، سمعت أنه اتقبض عليه، استغربت إن في ناس لسة بتتاجر بآلام الناس، طيب يختار مهنة غير الطب، الناس بتموت وحدها، ميكونش السبب في إن ناس تموت".

ومن جانها، أكدت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أنه بفحص أوراقه، تبين أنه مدرس وليس طبيباً، وجرى تحرير محضر ضده في مركز الشرطة، وفق المتبع في مثل هذه القضايا.