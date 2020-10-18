عضو بـ"الشيوخ": المجلس ضم عددا كبيرا من أطياف المجتمع

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن انطباعه الأولي حول مجلس الشيوخ هو إنه مظهر حضاري عاد مرة أخرى للحياة السياسية المصرية، كما ظهر ثراء تكنوقراطي بشكل كبير: "النهاردة لمسنا رضاءً كبيراً من الشعب المصري لما شاهدوه في الجلسة الافتتاحية بمجلس الشيوخ، والمصريين باتوا مطمئنين".

وأضاف "عمر"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مجلس الشيوخ ضم عدد كبير من كافة أطياف المجتمع بمختلف الاتجاهات والسياسات، وهو مجلس ثري سيعمل على إرساء الحياة الديمقراطية ومراجعة كل الاتفاقيات التي تخص السيادة المصرية وكل ما يسند إليه من قبل رئيس الجمهورية، موضحاً أن فوز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برئاسة مجلس الشيوخ جاء بسبب كونه الأفضل والأنسب من بين أعضاء المجلس لترأس ذلك المنصب، وهو ما أهلة ليكون رئيسا للمجلس بسبب قوة حزبه وقوته في مجال القانون.

وأكد أن ترشيح حزبه لمرشحة قبطية لتكون إحدى وكلاء المجلس جاء بعد "تربيطات" حدثت بين الأحزاب بعضها البعض، وهي رسالة منهم للتأكيد على ضرورة نبذ التعصب وضرورة تمثيل السيدات بمثل تلك المجالس الهامة في مصر، وتم اختيارها لتكريس مفهوم دور المرأة في الحياة السياسية المصرية، مشيراً إلى أن الديمقراطية ليست قرار ولكن يجب اتخاذ خطوات جادة لتحقيق ذلك على أرض الواقع، ودائما ما تدعم الدولة الديمقراطية على أراضيها في البداية ويتم اختزال الأعداد الكبيرة من الأحزاب إلى أعداد أقل لتبادل الأغلبيات في الحياة السياسية، وهو الأمر غير المطبق في أوروبا، حيث أن أوروبا تعتمد على نظام الائتلافات.

وتابع: "الأحزاب يجب أن يكون لها تمثيل، والحزب اللي ملهوش تمثيل في البرلمان يجب أن لا يكون موجود، ونحن نمثل اتجاه معين نراه الأنسب للمجتمع المصري في المرحلة الحالية، والاتجاه اليميني نرى أنه غير صحيح في مصر تطبيقه خلال الفترة الحالية، والعالم حاليا يتغير لترك الاشتراكية وأنسب البرامج للمجتمع المصري بظروفه هو "يساري وسطي".