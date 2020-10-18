عاجل.. انفجار كبير بمناطق ميليشيات إيران شرق سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن انفجارا ضخما دوى، يوم الأحد، في مناطق وجود "الميليشيات الإيرانية"، في بلدة الصالحية بريف دير الزور الشرقي، شمالي سوريا. وبحسب المرصد السوري، فإن أعمدة الدخان شوهدت وهي تتصاعد في المنطقة، لكن أسباب هذا الانفجار لم تعرف بعد.

وكان المرصد قد وثق، في السابع من أكتوبر الجاري، مقتل اثنين من مقاتلي "لواء العباس" التابع للحرس الثوري الإيراني، من جراء انفجار لغمين اثنين بمجموعة من اللواء ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، إضافة إلى إصابة نحو 7 مقاتلين بالانفجارين أيضا وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، وذلك لوقف محاولات طهران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا، الأمر الذي سيسهّل على إيران إرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

وأحصى المرصد في 3 سبتمبر مقتل 16 مسلحا عراقيا موالين لإيران جراء ضربات رجّح أنها اسرائيلية، كما قتل 6 مقاتلين موالين لإيران، جرّاء غارات مماثلة في ريف البوكمال في 28 يونيو.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.