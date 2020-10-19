اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 163 رحلة تقل على متنها 16646مسافرا

يستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم، 163 رحلة دولية إلى عدة وجهات مختلفة تقل على متنها 16 ألف و646 راكب وسائح.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن المطار سيشهد اليوم، مغادرة 85 رحلة تقل على متنها 8341 مسافر وتتوجه إلى عدة مدن منها "جنيف لندن باريس فرانكفورت مسقط نيروبى الدار البيضاء الدمام بيروت جده المدينة دبى اسطنبول فيينا أبوظبى البحرين الرياض روما عمان مسقط"

ويستقبل المطار، 78 رحلة تقل على متنها 8305 راكب قادمين من عدة وجهات مختلفة منها" لندن، روما كييف، أثينا، أديس أبابا، الدار البيضاء، البحرين، فرانكفورت، بيروت، دبى، جده، المدينة المنورة، الدمام، الشارقة، أبو ظبى دمشق، برجامو، الخرطوم، بغداد، واشنطن، باريس، إيطاليا".

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين، والسائحين والعاملين بالمطارات.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل‪ PCR ‬بنتيجة "سلبي"، قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني فقط الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

مصر للطیران تسير اليوم 32 رحلة جوية

وتسير الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران 32 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، لارناكا، اسطنبول، نيروبي، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، چوبا، بغداد، كازابلانكا، المدينة المنورة، مسقط، ى رحلتين الي كل من دبي و الدمام و الرياض"، و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين الي كل من "شرم الشيخ والغردقة"، ورحلة جوية إلى "الأقصر وأسوان"، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3000 راكباً من جنسيات مختلفة.