حملة توعوية لترشيد استهلاك المياه بكفر الشيخ

نظم فريق عمل التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، بنادي الأسرة في مدينة دسوق، اليوم، استهدفت 150 طفلًا و75 من الأمهات.

وقال المهندس خالد جمعة، القائم باعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن تنظيم الحملات التوعوية يهدف لنشر التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم للمكان وكافة الأدوات المستخدمة في الحملة قبل بدء وأثناء تنفيذ الحملة للأطفال والمشاركين.

وأضاف جمعة: "تناولت الحملة العديد من الأنشطة المختلفة الثقافية والفنية متضمنة ورش عمل للرسم والتلوين عن سلوكيات ترشيد استهلاك المياه، مسرح للعرائس لعرض قصة الحفاظ على المياه " قصة سلمى" والألعاب الترفيهية الهادفة للتعرف على السلوكيات الصحيحة والمسابقات المتنوعة، بالإضافة إلى ورش عمل تعليم السباكة للأمهات، للتعرف على فنيات السباكة الخفية لصيانة الأدوات الصحية بالمنزل".

ولفت إلى أن الحملة استهدفت توعية الأطفال بكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية، تزامنا مع دخول المدارس وسط تفاعل كبير من الأطفال وأولياء الأمور.

وفي وقت سابق، أطلقت محافظة كفر الشيخ، الحملة القومية "رشد" لترشيد استهلاك المياه "مياه الشرب ومياه الرى" وحماية النيل من التلوث، وتوعية وتثقيف المواطنين وطلاب المدارس والمزارعين بشأن الترشيد، لتجوب الحملة قرى المحافظة.

وأكد المحافظ أن المياه هى الحياة، والنيل شريان حياة المصريين، وأن الحملة القومية لترشيد استهلاك "مياه الشرب - مياه الرى" تشمل الكشف على عدادات مياه الشرب وصيانتها، والتوعية والتثقيف بأهمية ترشيد مياه الشرب، وصيانة ونظافة الخزانات العلوية لمنازل المواطنين، وتقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً الإصلاح الشامل لمصادر وأجهزة المياه فى المنزل، وفحص العدادات وإكتشاف التسريب وكيفية معالجته.