التلاميذ يشرحون لمحافظ كفر الشيخ فوائد الكمامات وطرق الوقاية

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتلاميذ رياض الأطفال بمدرسة اللغات التابعة لإدارة الرياض التعليمية، لارتدائهم الكمامة، ورسمها، ومعرفتهم بفوائدها في حمايتهم من خطر الإصابة بالعدوى.

وعبّر محافظ كفر الشيخ، عن إعجابه بمعلومات الأطفال عن فائدة ارتداء الكمامات، وخطر فيروس كورونا ، وطرق الوقاية منه، مشيداً بإدارة المدرسة والمعلمين لمنحهم فرصة للأطفال للتعبير عن الفيروس بطريقتهم وكيفية الوقاية منه، فرسموا الكمامات، مستخدمين الألوان المتعدد، ووضع المعلمون اللافتات في الفصول لتوعية الطلاب والأطفال، مشدداً على تسليم الكتب الدراسية دون ربطها بالمصروفات.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ورضا يونس، مدير إدارة الرياض التعليمية.

وزار المحافظ اليوم الاثنين، عدة مدارس، حيث تابع موقف تسليم الكتب الدراسية، مشدداً على عدم ربطها بالمصروفات، ووجّه رؤساء المدن ووكيل الوزارة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم، كما تفقد فصول المدرسة، مشدداً على التزام جميع العاملين بالمدرسة والتلاميذ بارتداء الكمامات، وتوفير الوسائل التعليمية كمساعد لتعليم الطلاب، وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم.

وانتظمت الدراسة بـ2210 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، حيث نبه المعلمون على الطلاب بعدم خلع الكمامة طوال اليوم الدراسي والالتزام بالتباعد داخل الفصول وخارجها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى تسليم الكتب الدراسية للطلاب لتحقيق عام دراسي منضبط ومنتظم، مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين يولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم بالمحافظة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب لانطلاق عام دراسي متميز ومنضبط للطلبة بجميع المراحل في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد دون عقبات أو مشاكل.