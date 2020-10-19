انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الجولة الثانية لـ"النواب"

بدأت فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب، اليوم، وتنتهي في 1 نوفمبر المقبل، ويمكن للمرشحين خلال هذه الفترة، عرض برامجهم الانتخابية والدعاية الخاصة بهم على المواطنين، للتصويت لهم وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

الجريدة الرسمية تنشر قرارات لـ"الوطنية للانتخابات" بشأن "الشيوخ"

ووفقا للائحة التي حددتها الهيئة، فإنّ الحد الأقصى للإنفاق للمرشحين الفردي في المرحلة الثانية من الانتخابات 500 ألف جنيه، وحال الإعادة فالإنفاق يكون 200 ألف جنيه، بخلاف مرشحي القائمة، إذ يصل الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا نحو 7 ملايين جنيه، وفي الإعادة الحد الأقصى مليونين و800 ألف جنيه.

ويبلغ سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد، 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفى الإعادة 6 ملايين و600 ألف جنيه.

وانطلقت قبل ساعات العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للسفارات والقنصليات.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية، فهي 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل.

وتجرى الانتخابات في حالة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل، وفي المرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.