حظك اليوم الثلاثاء 20-10-2020 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يحب تقديره لذاته، ويحب من يقدره، وهذه الصفات لا تنطوي تحت مسمى النرجسية، بل إنّ قدراته وإجادته لعمله يجعله في دائرة الفخر بما يصنع.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ وتستطيع اليوم أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والعصبية، لديك اليوم كل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في الجنس الآخر وتبدو في أوج تألقك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.