"كلم مصر".. خط الوصل بين "الهجرة" والناخبين في الخارج بـ"تطبيق"

رغم السفر والابتعاد عن الوطن إلا أن مصر لا تزال تبحث عن طرق التواصل بأبنائها، ولعل أبرز وسائل التواصل كانت تطبيق "كلم مصر" المنطلق في فبراير الماضي كأول تطبيق إلكترونى مخصص للمصريين في الخارج، وهو ما برزت استخداماته مرة أخرى مع بداية إجراءات تصويت المصريين في الخارج حيث يستخدم للإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات.

التطبيق الذي أطلق عليه اسم "كلم مصر"، يتضمن لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية، كما يشمل تجربة ميسرة وسريعة للتواصل مع وزارة الهجرة، من خلال عدد من النوافذ تساعد على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية.

ويتيح التطبيق لمستخدميه التواصل مع وزارة الهجرة والدخول على بوابة الشكاوى الحكومية وخريطة الاستثمار الصناعي في مصر، بالإضافة لمركز الأزهر العالمي للفتوى، ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، ويشمل التطبيق صفحة "الأسئلة والاقتراحات"، كما يمكن للمستخدم تصفح المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك" باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التطبيق.

ويتوافر به عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

تم إضافة عدة روابط للتطبيق تتعلق بمستجدات انتشار جائحة كورونا حول العالم لمواكبة الظرف العالمي الاستثنائي وهذه الروابط هي: (استمارة "نورت بلدك" لتجميع بيانات المصريين العائدين بسبب الجائحة وتوفير فرص عمل لهم في وطنهم) - (متابعة انتشار فيروس كورونا عالميًا) – (التسجيل كمتضرر من مشكلة كورونا) – (تسجيل بيانات العالقين بسبب كورونا).

يتيح التطبيق إرسال إشعارات للمستخدم حول النصائح والأدوية المحظورة وغيرها، ويمكن للمستخدم أيضًا أن يتعرف على معلومات مهمة عن طريق قسم "الأسئلة والأجوبة".

الهجرة: أكثر من 10 آلاف مستخدم تفاعلوا مع التطبيق

وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن أكثر من 10 آلاف مستخدم تفاعلوا مع التطبيق هواتفهم المحمولة وذلك خلال الفترة التجريبية للتطبيق. وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن تطبيق "كلم مصر" سيساعد الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت خاصة أن تصويت المصريين بالخارج سيجري عبر البريد السريع.

وأضافت وزيرة الهجرة، اختيار اسم "كلم مصر" اسما للتطبيق؛ جاء ليعبر عن أهدافه في التواصل الجاد مع المصريين بالخارج، ضمن استراتيجية الوزارة لخلق جسور من الصلة والثقة بين مصر والمصريين خارج حدود الوطن، مشيرة إلى أن هناك فريقًا متخصصًا ومتفانيا يقدم الدعم الفني خلال أيام العمل سواء للمستخدمين على هواتف نظام Android أو IOS.

وكانت وزارة الهجرة قد أتاحت تطبيق "كلم مصر" على مُشغل IOS ومن قبله Android، ويستطيع المواطنون الآن تحميل التطبيق من Apple Store عبر الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/kalem-masr/id1512580794

وكذلك تحميله من Google Play عبر الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iconcreations.moe