حظك اليوم الثلاثاء 20-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص عالم الفلك على تقديم التوقعات الخاصة بمواليد الأبراج، والتي تنقسم إلى 12 برجًا على دائرة الأبراج، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ وتستطيع اليوم أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والعصبية، لديك اليوم كل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في الجنس الآخر وتبدو في أوج تألقك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يلهمك بقيمة كل ما هو جيد وتحافظ عليه والفرصة سانحة لتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك مشاعر حب ورومانسية واليوم مناسب لقضاء أوقات حلوة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى اليوم في أقوالك ولا تتسرع في اتخاذ قرار.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تكون دبلوماسيا مع الطرف الآخر كي لا تتفاقم المشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك إصرارا على إنجاز واجباتك، فقط لا تبالغ في تشبثك برأيك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس تساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب فقط إذا كنت متزوجا حاذر من المبالغة في انفعالاتك ولا تفقد أعصابك حتى ولو واجهت استفزازا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس تدعم علاقاتك.. تثبت وجودك وتعبر عن وجهات نظرك بموضوعة وتوسع نطاق اتصالاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بالراحة النفسية وتغمر الجميع بطاقتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايرو كي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. استرخ وتصرف بحكمة ولا تتذمر إذا تعطلت أمور.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تنهي نزاعا مع شريك حياتك ولا تترك الخصام يطول.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم تجد أنك تميل إلى الاعتدال في كل شيء، وتبدو متزنا جدا وينفعك ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بطلاقة وترد على كل سؤال بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة بشرى، ويوافق تاريخ ميلادها 5 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على المال والأعمال، فقط اعتن بحساباتك ولا تتسرع كي تحقق نجاحا وربحا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تقفز فوق العقبات وأن تتخلص من أي تشوّش بداخلك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط تجد أنك مازلت قادرا اليوم على الاجتهاد واقتحام ميادين جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك ثقة بالنفس وتثبت وجودك وتؤثر فيمن حولك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

غم الضغوط تستطيع أن تتغلب على أي إجهاد أو مسئوليات توضع على عاتقك إذا نظمت جهودك، فقط لا تعلن عن خططك!

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال والغموض قليلا فقط تجنب التعالي ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تساعدك على تنمية أعمالك وأموالك بمهارة ملحوظة وتعطي مثالا رائعا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقاتك وقد تجد اليوم إخلاصا ومساندة من الأحباب أو الأصحاب وقد تساعدك الأفلاك على اكتشاف حقيقة البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم ألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الفلك يدعوك في هذه الفترة أن تقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.