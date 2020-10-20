حظك اليوم الثلاثاء 20-10-2020 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

يحب مولود برج السرطان الاسترخاء ويفضل الجلوس أمام البحر والاستمتاع بالطبيعة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك إصرارا على إنجاز واجباتك، فقط لا تبالغ في تشبثك برأيك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس تساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب فقط إذا كنت متزوجا حاذر من المبالغة في انفعالاتك ولا تفقد أعصابك حتى ولو واجهت استفزازا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.