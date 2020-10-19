بعد تحويل 3 مدارس فنية.. 9 مدارس عسكرية في بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا، اليوم، بحضور العقيد وفقي سعد، المستشار العسكري، و سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وقادة التربية العسكرية ومديري المدارس العسكرية ومديري إدارات التعليم المعنيين، لمناقشة جاهزية المدارس العسكرية، بعد تحويل 3 مدراس تعليم فني، ليصبح عدد المدارس العسكرية بالمحافظة 9 مدارس.

في بداية الاجتماع، أكد المحافظ، أهمية إدراج الثقافة العسكرية داخل المدارس، لأنها تزرع الوطنية والالتزام والاجتهاد والمثابرة في مواجهة الصعاب والتحديات والإدارة المناسبة للأزمات الطارئة، معربًا عن سعادته بوجود 9 مدارس عسكرية في المحافظة، وأشار إلى أن دخول عدد من المدارس الفنية بجانب مدارس التعليم العام يمثل إضافة نوعية، خاصة مع اهتمام الدولة بالتعليم الفني والنهوض به.

وأثنى محافظ بني سويف على الجهود المبذولة من قبل مكتب المستشار العسكري، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، الذي أثمر عن تجهيز 3 مدارس أخرى، في إطار تعاون كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ رؤية مصر 2030، ومن أهم محاورها بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بجاهزية المدارس العسكرية، وتوفير كافة متطلباتها ودعمها بما تحتاجه خاصة فيما يتعلق بتجهيز مواقع الرماية والمستلزمات المطلوبة من الزي العسكري وأماكن التدريب والشاشات التعليمية، والفصول وحجرات القيادة وساري العلم وغيرها، فضلا عن مراجعة الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها وأثمرت عن تحويل 3 مدارس فنية بمدينتي بني سويف وببا إلى مدارس عسكرية مع بداية العام الدراسي الجاري.

بدورها أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم، سهام يوسف، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المدارس العسكرية يبلغ 14701 طالباً بواقع 2309 طالباً في مدارس الثانوي العام و12392 طالبا بالمدارس الفنية، لافتة إلى تدريس مادة التربية العسكرية من خلال الحصص " نظري وعملي"، كما يتم إجراء امتحانات بنوعيها لسنوات النقل والشهادات ، وتعد مادة نجاح أو رسوب.

وفي نهاية الاجتماع رحب محافظ بني سويف بمقترح وكيل وزارة التربية والتعليم بتحويل المدرسة الفنية بنات ببني سويف، لتكون أول مدرسة عسكرية ثانوية فنية للبنات على مستوى الجمهورية، ويتم من خلالها تدريب الطالبات على فنون وأساليب التعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة، وتقديم ما يلزم من مجهودات لخدمة الوطن مثل التمريض، حيث وعد بمخاطبة الجهة المعنية.