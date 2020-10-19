تفاصيل وشروط طرح 1657وحدة صناعية جديدة في 7 محافظات: بالإيجار والتقسيط

كشف اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تفاصيل طرح كراسات شروط 1657 وحدة صناعية جديدة في 7 محافظات، مؤكدا أنها تأتي في إطار المبادرة الرئاسية بشأن تشغيل الشباب وتنمية الاستثمار الصناعي، حيث قامت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجاربة، بالإعلان عن طرح 7 مجمعات صناعية في 7 محافظات.

وأضاف "الزلاط"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن الوحدات الصناعية تختلف مساحتها من 48 إلى 792 مترا، مؤكدا أنها وحدات مميزة والمجمع به كل المرافق وشبكات الصرف الصحي والمياه وشبكة الإطفاء، وكل وحدة صناعية مجهزة بحنفية إطفاء، بجانب تواجد مجمع خدمات لخدمة المجمع الصناعي.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الوحدة الصناعية عبارة عن المنشأة وساحة للتحميل لتشوين مستلزمات الإنتاج، وتلك الوحدات متوفرة بنظام الإيجار والتمليك، ونظام الإيجار يتم تنفيذه بسعر مناسب بمتوسط 22 جنيها للمتر، كما أن هناك تسهيلات في نظام إيجار الوحدات الصناعية.

وأوضح أنه يتم دفع الإيجار بدفعات ربع سنوية وفي حالة رغبة المستأجر التملك يسدد ثمن الوحدة الصناعية، فنظام التمليك يدفع فيه الفرد 25% من قيمة الوحدة ويتم تقسيط الـ 75% الباقية على 3 أقساط، ويبلغ سعر المتر 6 آلاف جنيه، ويختلف السعر من محافظة لأخرى، ويقدم طلب الحصول على الوحدة الصناعية صاحب الوحدة الأصلي لمنع أي تلاعب.