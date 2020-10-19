أسلحة تستخدمها الدول حال اندلاع الحرب العالمية الثالثة.. تعرف عليها

لم يتوقف الحديث في الآونة الأخيرة عن احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة بين القوى الدولية الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة وروسيا والصين، وكانت آخر هذه الإشارات، حديث وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، عن وجود بوادر حرب عالمية على الأبواب، مبديًا قلقه من احتمال نشوب نزاع مسلح بين أمريكا والصين.

وأكد "كيسنجر" أن هذين البلدين يملكان أقوى اقتصاد في العالم، ومسلحتان بترسانة نووية مرعبة قادرة على إفناء العالم.

ذكر موقع "ناشيونال إنترست" الأمريكي أن الفترة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، شهدت طفرة في عالم الأسلحة على كل المستويات، وكادت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة تتحول إلى حرب فعلية.

الحرب الباردة فترة خطيرة وغريبة بالنسبة إلى تاريخ البشرية، إذ كانت الاختلافات الأيديولوجية واسعة بين الطرفين والأسلحة التقليدية والنووية على أهبة الاستعداد، وكان ذلك تهديدًا قويًا للحضارة البشرية.

وخلال تلك الحقبة، كانت المخاوف بأن الحرب قد تندلع في أي لحظة، ودفعت هذه المخاوف إلى تطوير الأسلحة بصورة سريعة، حتى يكون لكل طرف أفضلية في حال اندلاع القتال، وكانت النتيجة سباق أسلحة من المشاة إلى القنابل النووية، على أن تطوير الأسلحة النووية كان بوتيرة مذهلة، مما ساهم في ظهور غواصة نووية وصواريخ نووية عابرة للقارات.

ويعد أضخم سلاح استخدم في الحرب العالمية الثانية قنبلة "الولد الصغير"، وهي القنبلة الذرية التي ألقتها قاذفة استراتيجية أمريكية فوق مدينة هيروشيما عام 1945، بقوة 15 كيلوطن، لكن القوى الكبرى تمكنت من صنع قنابل نووية ذات أثر تدميري أكبر بمئات المرات.

ولا تقتصر التطورات في عالم الأسلحة على القنابل النووية، فثمة أسلحة جديدة وخفيفة ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مثل بندقية كلاشينكوف أو "إي كي- 47"، التي حازت شهرة عالمية بسبب وزنها الخفيف وسهولة تعلم استخدامها.

وصنع الاتحاد السوفيتي السابق ومن بعده وريثته روسيا نحو 75 مليون قطعة من هذا السلاح، الذي يعتبر الأكثر إنتاجًا على مستوى العالم.

وبعد 13 عامًا فقط من نهاية الحرب الباردة، خرجت إلى النور المقاتلة الأمريكية الشهيرة "فانتوم 4"، التي أصبحت قادرة على حمل ذخيرة تقدر بنحو 8 آلاف كيلوجرام، وكانت تستخدم الولايات المتحدة هذه المقاتلة بالإضافة إلى ألمانيا واليابان وإسرائيل وتركيا.

وشاركت المقاتلة "فانتوم" في حرب فيتنام والحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج، وتتميز بأداء قوي في الدفاع والاستطلاع والاعتراض والهجوم.