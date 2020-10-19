مصر والاتحاد الأوروبي يتباحثان حول أولويات التعاون الثنائي

اجتمع وزراء الخارجية سامح شكري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، والتعاون الدولي رانيا المشاط، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، اليوم، مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، ومفاوضات التوسع "أوليفر فاريلي"، بهدف تحديد أولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، للفترة 2021-2027.

أكد الجانب المصري خلال الاجتماع، على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، والتي تتشابك في جميع مجالات التعاون، كما أعرب عن التقدير للشراكة الاقتصادية طويلة الأجل مع الاتحاد الأوروبي والذي يعد شريكاً تجاريا رئيسيا لمصر، فضلاً عن كونه أكبر مصدر للاستثمار في البلاد.

وشدد الجانب المصري، على أهمية بدء المرحلة الجديدة من التعاون بين الجانبين للفترة 2021-2027، على أساس روح من الشراكة الحقيقية القادرة على التغلب على أي قضايا عالقة قد تعيق التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ونوه باستعداد ورغبة مصر، في تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك كالزراعة والري، وتحسين مناخ الاستثمار، والنمو الاقتصادي الشامل والقضاء على الفقر، والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، ودعم الاقتصاد الرقمي وقطاع الاتصالات، ودعم القطاع الصحي.

من جانبه، أبدى "فاريلي" تطلع مفوضية الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر في إطار "أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي" الجديدة، وذلك على ضوء الثقل الذي تتمتع به مصر في المنطقة، باعتبارها ركيزة للاستقرار والأمن والتنمية الإقليمية، مؤكدا على الأولوية التي تحظى بها مصر لدى المفوضية الأوروبية.

كما أشاد "فاريلي" ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي مكنها من التعامل بنجاح مع التداعيات السلبية لجائحة فيروس "كورونا".