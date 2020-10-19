عامل أمين يعيد 300 ألف جنيه لصاحبها: "بقبض 1700 جنيه وعندي 4 عيال"

استعرضت الإعلامية إيمان الحصري، خبرًا عن عامل أمين، حرص على إعادة حقيبة بها 300 ألف جنيه، إلى صاحبها، بدون أن يأخذ منها أي شيء، على الرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها في حياته، حيث إن مرتبه بسيط جدا، ورب أسرة لأربعة أطفال وزوجة.

وأشادت "الحصري"، خلال تقديمها برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، بالعامل المصري، "هو ده الطبيعي لأي شخص أمين محترم من مصر، وأنه أوجهله الشكر على الرغم من الظروف الصعبة اللي بيعاني منها، لكن أمانته كانت فوق كل شيء تحية كبيرة له".

ومن جانبه كشف أشرف شوقي العامل الأمين، تفاصيل ما حدث، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج قائلا: إنه في أحد الاجتماعات التي حدثت في مجال عمله، أحد الأشخاص نسى حقيبة كان بها 300 ألف جنيه، رفض أن يفتحها أو يعرف ما فيها، وحافظ عليها حتى أعادها لصحابه، متابعا: "كنت عارف أن فيها فلوس، ومرضتش أفتحها والحمد لله رجعت لصاحبها".

وأضاف: "أنا عامل بسيط ومرتبي 1700 جنيه، وعندي 4 أطفال بنتين وولدين، وبطلب بس أي حاجة اكل منها عيش، توك توك أو اي وظيفة أقدر أكل منها عيش مش أكتر".

واستجاب اللواء محمد عمر لطفي، أمين عام بيت الزكاة والصدقات لمناشدته من خلال البرنامج، حيث قدم له الشكر خلال مداخلة هاتفية، مضيفا: "كل الشكر والتقدير لحضرتك، ودي حاجة مش غريبة لأي حد من الشعب المصري، وإحنا تحت أمرك في أي طلبات تحتاجها، وإحنا تحت أمرك في أي طلبات محتاجها، ونساعدك فيها ودي أقل حاجة نقدر نقدمها لشخص أمين زيك".