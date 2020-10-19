انضمام "كبد الأقصر" للجنة القومية لمكافحة الفيروسات

شارك الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى الجهاز الهضمي والكبد بالأقصر، في ورشة عمل للأطقم الطبية لمناقشة خطط العمل بعد إنضمام المستشفى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وناقش "الرملي" مع أعضاء المستشفى، طريقة العمل وكيفية التعامل وفق المعطيات الجديدة، لتقديم أفضل خدمة للمرضى والمصابين بالفيروسات الكبدية، موضحًا أن هناك تطويرًا كبيرًا في خدمة مرضى الفيروسات الكبدية خصوصا بعد الإنضمام للجنة القومية للفيروسات الكبدية، لافتًا إلى أن جميع التحاليل سيتم إجرائها بالمجان إضافة لصرف العلاج.

وناشد مدير مستشفى الجهاز الهضمي والكبد، جميع أهالي الأقصر بمتابعة الصفحة الرسمية للمستشفى لمعرفة مزيد من التفاصيل وكيفية التسجيل وتلقي العلاج.

وكان مدير عام مستشفى حميات الأقصر، أعلن عن البدء في أعمال إحلال وتجديد وتطوير شامل داخل قسم الجهاز الهضمي والكبد بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور طاهر أيوب.

وأوضح أنه تم على الفور البدء في تنفيذ إحلال وتطوير وتجديد المستشفى بالكامل، تمهيداً لدخولها منظومة التأمين الصحى الشامل خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن القرار صدر عقب زيارة الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، الأخيرة للمستشفى فى نهاية أغسطس الماضى، للاطمئنان على سير العمل وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، في إطار متابعة خطة الوزارة للتصدى لفيروس كورونا المستجد، ضمن جولاتها بالمحافظة لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة الأقصر.

وأوضحت الوزارة، أن الوزيرة تفقدت الأقسام المختلفة بالمركز، مؤكدة أنه مُجهز بالكامل على أعلى مستوى، ويعد مركزًا للفيروسات بشكل عام بعدما كان يقدم الخدمات الطبية لمرضى فيروس "سى" و "بى" فقط، وأن مركز صندوق تحيا مصر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، يُعد المركز الأول الذي تم إنشاؤه بإقليم جنوب الصعيد ويخدم جميع محافظات الإقليم بالكامل، ويضم عيادات متكاملة تقدم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف التخصصات، وعيادة أمراض صدرية، كما يضم معملاً متطورًا يحتوي على أجهزة "pcr" لإجراء الفحوصات الخاصة بالفيروسات بسعة 1500 تحليل في اليوم، بالإضافة إلى مشاركته في المبادرات الصحية تحت شعار "100 مليون صحة".