فيديو.. ابن يعتدي على والده المسن بالشرقية: عايز يموتني عشان اشتكيته

واقعة أثارت غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد نشر أهالي قرية جلفينا التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، مقطع فيديو لشاب يعتدي بالضرب على والده المسن ويسبه، وسط مشاهدة وصراخ من الجيران، واندهاش وغضب مصور الفيديو "كسر أبوه يا عيني".

ويظهر الفيديو الشاب، وهو يعتدي بالضرب على والده المسن، وتحاول إحدى السيدات إنقاذ الرجل من إبنه وإبعاده، إلا أن الإبن يذهب خلفه ويضربه بالعصا على رأسه، وسط صراخ مصور الفيديو، ويظهر من صوته أنه طفل "فتح راس أبوه يا عيني ضربه في العملية جدي محمود طلع دم".

وبعد محاولات من السيدة في إنقاذ المسن، نجحت في نجدته من ابنه وأخذه بعيدًا، وتظهر على الرجل أثار الضرب وتقطيع جلبابه وتلطيخها، وسط بكاء مصور الفيديو "فرتكله الجلابية وإيده طلعت دم"، وتابع بعد رؤية المسن يسير بعيدًا والسيدة تسنده "مستحمل إزاي ده".

فيما صور أحد الأهالي المسن، بعد إنقاذه من ابنه بعدما ظهرت عليه آثار الضرب، وجروح في يده، ليوضح الحاج محمود محمد أحمد هيكل، أن ابنه ويدعى "السيد" ضربه بـ"المطواة"، وأنه اعتاد على ذلك، حيث قام بالتعدي عليه منذ 4 أشهر بمناطق حساسة حسبما ذكر المعلق على الفيديو.

وسأل مصور الفيديو المسن، "مين الي عمل فيك كده ياحج؟"، ليجيب "ابني"، وتابع وسط بكاء الوالد أن الحاج "محمود" قام بتقديم شكوى إلى رئيس مباحث مركز بلبيس يوم الآثنين الماضي الموافق 13 من الشهر الجاري، ليشكو إليه من ابنه الذي اعتاد ضربه، مما أثار غضب الابن ودفعه لضرب والده "كان عايز يموته".

وتواصلت "الوطن" مع ناشر الفيديو وأكد أن الواقعة حدثت منذ 3 أيام، ولكنه لا يعلم تفاصيل جديدة عن الواقعة إلا أن الابن تم إلقاء القبض عليه وما زال تحت التحقيق.

وأثار مقطع الفيديو غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث علقت رحاب مرسي: "تتشل ايدك اللي رفعتها على أبوك اللي كبرك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما"، فيما علقت مديحة أحمد "ولسه المخدرات والقرف هيعملوا أكتر من كدة"، بينما كتب محمد فاروق "حتى لو أنت على حق لا يحق لك أن تعاتب والديك فكيف تتجرأ عليهم بالعقاب".