"المركزي" يحتفل باليوم العالمي للإحصاء تحت شعار "ربط العالم ببيانات يمكن الوثوق بها"

يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤتمرا صحفياً، اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الثالث للإحصاء، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 69/282، تحت شعار العام "ربط العالم ببيانات يمكن الوثوق بها"، حيث يعكس هذا الشعار أهمية البيانات الرسمية الموثوق بها وتطويرها داخل الأنظمة الإحصائية الوطنية.

ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء مع مرور 75 عاماً على انشاء الأمم المتحدة ومنتصف "دورة 2020 للتعدادات السكانية"، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤساء وزعماء وملوك العالم للاهتمام بالإحصاء وتشجيع بلدانهم على هذا الاحتفال، ويرجع الاهتمام العالمي بالإحصاء لدورها الهام في التنمية حيث أنه "لا تنمية بدون إحصاء".

وفي إطار تأكّيد الدور الحاسم الذي تؤديه المعلومات الإحصائية الرسمية العالية الجودة في إجراء التحليلات واتخاذ القرارات المستنيرة، حرص الجهاز على المشاركة في إنتاج مؤشرات التنمية المستدامة دعماً منه لخطة التنمية المستدامة 2030.

ويكمن المعنى العميق للاحتفال باليوم العالمي للإحصاءات في إبراز الدور الذي تلعبه الإحصاءات في حياة البشر بدءا من رسم خريطة واضحة المهام لخصائصهم الاجتماعية والديموجرافية واحتياجاتهم من السلع والخدمات، إلى رصد جميع نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي والظروف البيئية وإتاحة كل تلك البيانات للباحثين ومتخذي القرار لرسم السياسات والتخطيط للاستغلال الأمثل للموارد، وتحقيق أفضل النتائج التي تؤدى إلى تحقيق حياة أفضل.

وشهد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العديد من أوجه التطوير والانـجاز في كافة المجالات، والتي تستهدف زيادة جودة المنتجات الاحصائية والاضطلاع بمهامه كجهاز إحصائي وطني مسئول عن انتاج الاحصاءات الرسمية، فقد حرص الجهاز على بناء منظومة تكنولوجية متكاملة لإجراء التعدادات "السكانية والاقتصادية" وفقاً للأسس العلمية الإحصائية المطبقة دولياً وذلك من خلال "تابلت تطبيقات إلكترونية، خرائط جغرافية، شبكات نقل البيانات، التواصل الفوري مع المشتغلين".

إطلاق أول استراتيجية وطنية لتطوير النظـام الإحصـائي في مصـر

كما يُعد الجهاز لإطلاق أول استراتيجية وطنية لتطوير النظـام الإحصـائي في مصـر وذلك بالتنسـيق مع المنظمات الدوليـة وشركـاء العمـل الإحصـائي بالدولـة من وزارات وهيئـات وكـافة الجهات المعنيـة، وهى الإطـار الشـامل الذي يحتـوي على كافـة المحـاور الـلازمة لإنتـاج بيـانات/ إحصاءات للارتقاء بصناعة القرار لخدمة التخطيط والمتابعة والبحث العلمي، كما تهدف إلى تطويع واستخدام كافة الموارد لتحقيـق الأهداف المطلوبة من النظام الإحصائي بالدولة.

وتعاظمت في الوقت الراهن الثقة الدولية في بيانات جهاز الإحصاء المصـري وهو ما دعا اللجنة الإحصـائية التابعة للأمم المتحـدة وهي الجهـة المنوط لها تقييم أداء الأجهزة الإحصائية علي مستوي العالم، إلى اختيار الجهاز كعضو رئيسي بفريق أصدقاء الرئيس والمعني بالمبـادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية لعام 2018، والتي من شأنها تطوير آلية عمل الأجهـزة الإحصائية في ظل التحديات التي تعوق تطبيق تلك المبادئ بالإضافة الي أنه من أهم أهداف تلك المجموعة متابعة المستجدات القائمة في الشأن الاحصائي فيما يتصل باعتماد معايير ضمان جودة العمل الاحصائي واستحداث مصادر متعددة للحصول علي ادق واحدث البيانات.

وعلى الصعيد الدولي يحرص الجهاز على التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لبناء قدرات العاملين بالجهاز والوقوف على أحدث المستجدات والمنهجيات والمعايير الدولية في العمل الإحصائي من خلال حضور العديد من الورش والدورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ويحتفل الجهاز باليوم العالمي للإحصاء بعدد من الأنشطة منها:

عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المناسبة يتضمن الآتي: كلمــات مصـــورة ومسجلـة لممـثل/ اليونيسـيف، ممـثل الأمـم المتحـدة، وكلمـة مبــاشــرة لرئيـس الجهــــاز، ووزيــــرة التخطيــط.

يأتي ذلك إلى جانب تكريم عدد من رموز العمل الإحصائي.تدشين طابع تذكاري بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم.

يضاف إلى ذلك بعض الأنشطة الأخرى مثل التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتنويه عن دور الإحصاء بطابور الصباح في المدارس، التنويه عن الحدث على موقع الجهاز، وتنفيذ لقاءات تليفزيونية/ صحفية لمسؤولي الجهـاز بالإشـارة لهذا اليـوم، إصـدار كتيب لهذه المناسبـة.