صراخ "سارة" ينقذها من الخطف بديروط والمتهمان يفران بـ"توكتوك"

حاولت سيدة تتخفى وراء "نقاب"، بمساعدة سائق "توكتوك"، خطف تلميذة أثناء ذهابها إلى مدرستها بقرية "الحوطا الغربية"، التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، إلا أن الطفلة استغاثت بالأهالي، مما اضطر المتهمة وشريكها إلى الإسراع بالفرار، خشية الإمساك بهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة ديروط جهودهم للقبض على المتهمين.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمورمركز شرطة ديروط بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من الأهالي، بقيام سيدة مجهولة الهوية "منتقبة"، بمساعدة شاب في منتصف الثلاثينيات "مجهول الهوية"، كان في انتظارها مستقلاً مركبة "توكتوك"، بمحاولة اختطاف تلميذة بالقرب من مدرسة "الغوانم الابتدائية"، بقرية "الحوطا الغربية"، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز إلى محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن الطفلة تدعى "سارة السيد علي مهران"، تلميذة بالصف الخامس الإبتدائي بمدرسة "الغوانم"، وبسؤالها ذكرت أنها بينما كانت في طريقها إلى المدرسة، فوجئت بسيدة ترتدي النقاب، ومعها شخص آخر يقومان باقتيادها إلى مركبة "توكتوك"، إلا أنها صرخت بأعلى صوتها للاستغاثة بالمارة، فما كان من المتهمان إلا أن لاذا بالفرار، خوفاً من الأهالي.

وأكد شهود عيان من الأهالي أن استغاثة الطفلة وراء كشف جريمة المتهمين، وطالبوا بسرعة ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، حتى يكونا عبرةً لمن تسول له نفسه محاولة خطف أي طفل، وتم تحرير المحضر اللازم، وتسليم الطفلة لوالديها، وتواصل أجهزة البحث جهودها لضبط المتهمين.

وأبدى عدد من الأهالي استغرابهم لإقدام المتهمين على محاولة اختطاف طفلة من أسرة متوسطة الحال، مثل غالبية العائلات في الريف بمحافظات الصعيد، كما أنها لا ترتدي أي مجوهرات أو مشغولات ذهبية، واستبعد الأهالي أن تكون محاولة خطف الطفلة لطلب فدية مالية.