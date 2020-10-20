7 شروط للحصول على مساعدات "التضامن" في حالة الحوادث.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى، أنه يتم تدريب العاملين بلجان الإغاثة بمديريات التضامن المنتشرة بالمحافظات، التى تتمثل مهامها في الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات غير المؤمن عليها، وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة.

صرف مساعدات الدعم النقدي حال الاستحقاق

وأكدت "التضامن"، أنه يتم صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة أو الإصابة، بعد تقدير الخسائر في الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي حال الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه يتم ​صرف مساعدات مالية "دفعة واحدة" في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لحوادث، مثل حالات الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات.

تصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة غير المؤمن عليها، شرط توافر ما يلى:

- شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.

- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبى من مستشفى حكومى يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- تقرير هندسى فى حالة الانهيارات المنزلية.

- تقرير زراعى فى حالة حدوث خسائر فى الأراضى الزراعية.

- تقرير بيطري فى حالة نفوق الماشية.​

- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

إجراءات الحصول على الخدمة

حددت "التضامن" إجراءات الحصول على الخدمة من خلال تقديم طلب لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث فى خلال 60 يوما من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وتقديم طلب في خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقاً به المستندات المؤيدة.