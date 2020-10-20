اختصاصات "العليا للإصلاح التشريعي" بعد إعادة تشكيلها

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 209 لسنة 2017، بشأن إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1886 لسنة 2017 بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية.

وشكلت اللجنة، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 187 لسنة 2014 بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع. كما تمت إعادة تشكيلها بموجب القرار الجمهورى رقم 209 لسنة 2017.

اختصاصات اللجنة العليا لشؤون التشريع

وتختص اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بموجب القرار الجمهوري رقم 209 لسنة 2017، بحسب موقعها الرسمي، بالآتي:

1- المعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح إعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في ضوء السياسة العامة للدولة، وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة.

2- إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، تنفيذاً لأحكام الدستور.

3- بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية، التي تعدها أو تطلب إعدادها الوزارات، واللجان الوزارية والجهات المختلفة، وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.

4- بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور، بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاتها وإزالة معوقاتها.

5- بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها، بحكم اتصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.

اللجنة تقدم مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها

وبحسب المادة (2)

للجنة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها المبينة في المادة الثانية من هذا القرار ما يلي:

1- العمل على إعداد قاعدة بيانات تشريعية قومية، تشمل جميع التشريعات والأدوات التشريعية المصرية القائمة.

2- العمل على إنشاء نظام لتقييم الأثر التشريعي، يعتمد على تحليل وقياس الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأي من التشريعات أو القرارات المقترحة، ومقارنة أهدافها بمخاطرها وتكلفة إنفاذها.

3- التنسيق بين كل الوزارات والجهات المعنية، بشأن توحيد الرؤى حيال التشريعات الحكومية المقترحة.

وبحسب المادة (8)

تقدم اللجنة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها.