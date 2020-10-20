تحرير 1471 محضرًا تموينيًا خلال 24 ساعة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات اليوم الواحد التموينية التي تشن دوريا بقرى ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 1471 محضرا تموينيا متنوعا، ضمن جهود المحافظة لضبط الأسعار والتأكيد على سلامة المواد التموينية واللحوم المعروضة بالأسواق والمحلات، مشددا على تكثيف الحملات التموينية والرقابية والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع المختلفة، والمحلات والمطاعم والمخابز ومستودعات البوتاجاز، بقرى ومراكز المحافظة؛ للتأكد من صلاحية السلع المعروضة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات.

وشدد المحافظ، على منع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار، عن طريق ضبط وتحرير المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، لافتا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية، والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

في سياق متصل، ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، حملة تموينية مكبرة اليوم، على بعض المراكز والأحياء، ضمن حملة اليوم الواحد، بمشاركة كمال خليفة، وكيل مديرية التموين ورؤساء المراكز والأحياء ونوابهم، ومسؤولي التموين والصحة والطب البيطري والبيئة ومباحث التموين ورؤساء الوحدات القروية؛ لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 1471 محضرًا تموينيًا متنوعًا بكافة المراكز والأحياء.

وحرر 63 محضرا بمركز أسيوط، و191 بمركز ديروط، و198 بمركز القوصية، و163 بمركز منفلوط، و111 بمركز الفتح، و70 بمركز أبنوب، و126 بمركز ساحل سليم، و132 بمركز البداري، و87 بمركز أبوتيج، و91 بمركز صدفا، و65 بمركز الغنايم، و24 بحي شرق، و150 بحي غرب، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كان محافظ أسيوط، أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (2135603/ 088)، الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، أو رسائل الواتس آب (01000623873)؛ لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.