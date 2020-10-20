الأقصر ترفع درجة الاستعداد تحسباً لسيول وأمطار محتملة

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد في مختلف الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات والمرافق، تحسباً لأخطار السيول والأمطار الغزيرة المحتملة، تزامناً مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع بداية موسم الأمطار بالبلاد خلال فصل الخريف.

وانتهت أجهزة المحافظة من تطهير مخرات السيول في مناطق الطود والمدامود بالبر الشرقي للمدينة، والقرنة والضبعية والقبلى قامولا والرواجح بالقرنة، وعزبة حبشي بالقبلي قامولا والضبعية وحاجر أرمنت والمريس، وزرنيخ والحميدات بشرق إسنا والمحاميد قبلى وحاجر أبو غادر بأرمنت، بالتعاون مع وزارتي الري والزراعة.

ووجه محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، رؤساء المدن والقرى بالتأكد من سلامة السدود وأعمال تكسية جوانب المخرات، لضمان عدم انهيارها، ومراجعة الفتحات المؤدية إلى الترع والمصارف، وتطهيرها من الحشائش والأتربة والمخلفات.

كما اتخذت منطقة آثار الأقصر الإجراءات اللازمة للحفاظ على الكنوز الأثرية بأنحاء المحافظة، وجرى إنشاء أعتاب وحوائط أسمنتية حول المداخل لحمايتها من الأمطار، وتجهيز مواتير لشفط المياه.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اللواء مهندس محمد يحيى كمال، عن أنه تم تجهيز المعدات والسيارات وأفراد شركة المياه والاستعدادات القائمة لمواجهة تحديات التقلبات الجوية المحتملة، وما يصاحبها من سقوط أمطار وسيول، حيث تضم 60 معدة وسيارة مجهزة بالكامل لمواجهة الأزمات.

وأضاف أن الاستعدادات شملت رفع درجة استعداد غرف عمليات الخط الساخن ووحدات الشفط وسيارات الكسح، وعمل نوبتجيات لسائقي سيارات الكسح والإمداد بالمياه على مدار 24 ساعة، والتأكد من مولدات القوة في جميع محطات المياه والصرف، ومتابعة أحوال الطقس من خلال المواقع المعتمدة للأرصاد الجوية.