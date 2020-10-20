لاتهامهم بالغش.. دعوى قضائية تطالب وزير التعليم بـ200 ألف جنيه تعويضا

أقام 5 من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ دفعة 2019 والصادر لهم قرار من وزير التربية والتعليم برسوبهم لاتهامهم بالغش الجماعي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلزام وزير التربية والتعليم بأداء مبلغ تعويض قدره 200 ألف جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت بهم بسبب قرار رسوبهم واتهامهم بالغش، وذلك بعد أن أنصفهم القضاء وصدرت أحكام بإلغاء قرار الرسوب.

وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في أغسطس 2019 أصدرت أحكام ضد الطلبة، وقضت بقبول الدعاوي شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مما دعا الطلاب للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكام في يوليو وسبتمبر الماضيين، بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأحكام المطعون فيها والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار الوزير ومايترتب علي ذلك من أثار علي النحو المبين بالاسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.

وأوضحت دعوى التعويض، أن قرار الوزير برسوب الطلاب، أدي إلى إصابة المدعين وأبنائهم بأضرار مادية وأدبية جراء خطأ جهة الإدارة، ولحق بالمدعين خسارة مادية متمثلة في مصروفات قضائية وما دفعوه من أموال كأتعاب للمحامين الذين باشروا القضايا للمطالبة بحقوقهم أمام درجتي التقاضي والتي تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات، وكذا ما تكبدوه من أموال أنفقوها علي الانتقال ما بين محافظة كفر الشيخ والقاهرة لحضور الجلسات، فضلًا عن المصاريف التى أنفقوها علي أبنائهم خلال العام الدراسي الجديد بعد إعادته ومصاريف الدروس الخصوصية طوال هذا العام، وإصابتهم بأضرارأدبية ومعنوية وإحباط وإحساسهم بالظلم والإيذاء النفسي، باتهامهم بجرائم تتعلق بالشرف والكرامة والنزاهة والمساس بسمعتهم وحسن سلوكهم والتي، أدت إلى احتقارهم.