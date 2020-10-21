حظك اليوم الأربعاء 21-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يعتمد علم الفلك على دراسة حركة النجوم والشمس والقمر والكواكب، كما يهتم بمعرفة توقعات الأبراج الخاصة بهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تتجاهل الاستفزازات ولا تستسلم للغضب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط تنفتح اليوم على مناطق جديدة وقد تكتشف معلومات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك التاسع، ما يجعل اليوم مناسبا للسفر أو التخطيط لرحلة والانطلاق مع الأهل والأحباب ولقاءات واعدة معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بسرعة البديهة ويساعدك ذلك على علاج مستجدات مهنية ومالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، تستطيع اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب وتصلح علاقتك به.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك واليوم ليس مناسبا للتسرع والمغامرة، خذ وقتك وتمهل.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

كن هادئا مع من تحب أو مع مع شريك حياتك مهما شعرت بالغليان.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يضع على عاتقك الكثير لتنجزه وتتألق موهبتك في إدارة ما عليك من واجبات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تنصحك الكواكب بألا تبالغ اليوم في إظهار الخشونة والشدة وكن متفهما.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايرو كي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يعمل لصالحك.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللامبالاة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تجعلك تنعم براحة البال واليسر في علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية مفيدة شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

انخفاض المعنويات يعطل مسيرتك.. انتبه وحاول أن تتجاوب مع الواقع والمستجدات بهدوء، ورغم الضغوط تستطيع أن تحقق تطورا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر معاكس في منزل العائلة.. إذا تعقدت الأمور، اصبر واهتم بنفسك وصحتك، ومع ذلك من الممكن أن تستمتع بالحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يزيد من شعبيتك ويجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم تدفعك للتعامل بكرم مع من تحب وقد تجمعك بالأخوة والأحباب أوقات سعيدة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة مايا دياب، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد تكون هناك مفاوضات أو أعمال تتطلب منك حنكة ودراسة لتحقق ما تريد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تعمل اليوم بدون عصبية أو إثارة لغيرة الآخرين منك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك لامعا ويعدك بلقاءات ناجحة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمدك بكل السحر والجاذبية وتمنحك طاقة عاطفية أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد معاكس في منزل العمل وينصحك الفلك بالصبر والمرونة وعدم التعصب لأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك ملاحظا وتميل للتأمل في صمت، فقط لا تعلن خططك وتجنب الفخر ولا تتحدث عن حياتك الشخصية!

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والاستفزاز.. تستطيع اليوم أن تؤثر في الطرف الآخر وتحسن التصرف وتشعر بالسعادة العاطفية ودعم الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المخرجة إيناس الدغيدي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.