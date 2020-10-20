طارق شكري: حملتنا بلا شعارات.. وقدمت خدمات حقيقية لأهالي مصر الجديدة

عقد المهندس طارق شكري، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2020، لدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"، مؤتمره الدعائي الأول، بعد بداية فترة الدعاية الانتخابية رسميا.

وطرح شكري في المؤتمر، برنامجه الانتخابي والقضايا التي تهم المواطنين، ورؤيته فى تطوير مدينة نصر ومصر الجديدة، بالإضافة إلى أضرار المال السياسي، وكيفية تحسين الخدمات المقدمة مقابل الضرائب المحصلة من الشعب المصري.

وببداية اللقاء استعرض سيرته وإنجازاته في العمل الخاص والعام والخيري، كونه مهندسا معماريا ومالكا لواحدة من المؤسسات الخيرية الشهيرة، مضيفا أنه كان بعيدا عن العمل السياسي، ولكنه بات يرى أنه يجب رد الجميل للبلاد وانطلاقا من واجبه لأهل الدائرة، حيث يفتخر بكونه ينتمي لأسرة متوسطة

شكري: استفيد من خبرتي المعمارية في مساعدة الأهالي.. وترشحت لواجبي تجاه مصر

وأوضح المرشح المهندس طارق شكري أنه في برنامجه الانتخابي، قسم الدائرة لثلاث مناطق، بعد زيارات وجولات عديدة، حيث بدأ بالفعل في تقديم يد العون للمواطنين بالدائرة، لرغبته الحقيقة في تأدية واجبه نحو أبناء الشعب، كمواطن حقيقي وأب وابن في البلاد، دون الاهتمام بحصد المقعد في المجلس، مضيفا: "احنا مش بتوع شعارات زحملتنا عنوانها بلا شعارات وتهدف لأفعال حقيقية صادقة".

وشرح أن المنطقة الأولى كانت المناطق الأكثر احتياجا من العزب والمناطق الفقيرة، حيث لديهم عدة مشاكل راهنة وعمومية، أبرزها قانون التصالح، ولذلك مؤسست الخيرية تواصلت لتسديد قيمة الـ25% القيمة الجدية للتصالح لمن تقدم به وغير قادر على دفع القيمة، حيث يسعى لتخفيض قيمة المخالفات لأهالي الدائرة، وتم تخصيص مقرين لتقديم جزء من المصالحات، بجانب رصد حاجة تلك المناطق للعديد من الخدمات، وأعمل على تحسين الخدمة وتطوير حياة المواطنين من خلال عملي بالإعمار.

شكري: ستعمل على توسيع المناطق الخضراء والكباري بالدائرة.. ونعمل على تطوير مبنى حضاري في ألماظة

أما المنطقة الثانية، قال شكري إنها هي مصر الجديدة، مشيدا بالتطور الضخم في الطرق والكباري ما قضي على الزحام المروري، ولكن اركز على زيادة كباري المشاة، وخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال، وأتمنى في حال توفيقي أن يصدر للإنشاءات العقارية ضمان مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات، بجانب زيادة الرقعة الخضراء لتحديد 4 آلاف شجرة.

وأبدى حرصه على أن يتشاور مع أهالي الدائرة وتبادل الخبرات خلال عمله، فضلا عن اهتمامه بالمرأة والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لذلك سيسعى جاهدا لتسهيل حياتهم، من خلال المواصلات العامة والطرق.

وتابع أنه رصد تدهور الاهتمام بالمباني القديمة خاصة في منطقة ألماظة، ولذلك تبرعت مؤسسته الخيرية لتطوير إحدى المباني يقطنه 80 شخص لإعادة تأهيله وتجديده، كنموذج حضاري للعمل الذي يهدف إليه، والذي سيتم الانتهاء منه خلال أيام.

وفيما يخص مدينة نصر، تعاني منطقة الحي السادس من انتشار الأسواق والأسس الخشبية، لذلك يعمل لتحويلها مناطق مرخصة وتحسينها من تحويلها لمباني خرسانية جيدة.

ويتنافس طارق شكري، صاحب رقم "3" بالقائمة الفردية ورمز "مثلث"، الذي يخوض الانتخابات بصفة "مستقل" وليس الحزبية، كونه عضوا بـ"مستقبل وطن"، 54 مرشحا آخرين بالدائرة.

وحرص القائمين على المؤتمر اتباع الإجراءات الوقائية المعلنة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة.