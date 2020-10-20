بسبب "التزويغ".. إحالة 11 موظفا للشئون القانونية بوسط سيناء

نظمت لجنة المتابعة بمجلس مدينة الحسنة في شمال سيناء، حملة للمرور على المصالح والمنشآت الحكومية، اليوم، أسفرت عن إحالة 11 موظفًا بالإدارة الصحية للشئون القانونية، لعدم تواجدهم بمقر عملهم.

وأكد مجلس المدينة فى بيان له، اليوم، أن لجنة المتابعة نظمت حملة للمرور على المنشآت لمتابعة سير العمل، وأثناء المرور علي الوحدة المحلية بقرية "المنبطح" تبين تغيب 4 موظفين، وجرى إحالتهم للشئون القانونية لعدم تواجدهم بمقر عملهم، كما تم المرور علي الوحدة الصحية بالقرية وتبين أنها مغلقة تمامآ.

وأضاف البيان أن الحملة كشفت تغيب 4 مدرسين بإحدى المدارس الابتدائية، كما أحالت ٣ موظفين في الوحدة المحلية بقرية المغفر للشؤون القانونية لعدم تواجدهم بمقر عملهم، وبالمرور على المدرسة الإبتدائية بذات القرية تبين غياب 5 مدرسين، جرى إحالتهم للشؤون القانونية.

وشدد اللواء أسامة أحمد، رئيس المدينة علي ضرورة الالتزام والمتابعة المستمرة لتحقيق الإنضباط في العمل ومحاسبة المقصرين بما يصب في صالح المواطن الذي يأمل في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.