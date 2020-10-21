كيف تتصرف عند العثور على رضيع بالشارع؟.. "التضامن" تجيب 

قالت الدكتورة هبة أبو العمايم مستشارة وزيرة التضامن الإجتماعى للرقابة والتفتيش، إن هناك دائرة تسمى دائرة العثور على الطفل، لافتة إلى أنه حال العثور على طفل فى الشارع، لا ينصح بأخده للمنزل، وعلينا التوجه لأقرب نقطة شرطة أو مركز شرطة، وفي حال العثور على أي طفل في قرية، يتم الذهاب إلى عمدة القرية، أو شيخ البلد، وعمل محضر عثور.

وأضافت أبو العمايم لـ"الوطن"، أنه بمجرد عمل المحضر يتم احالته للنيابة، التى تقوم بدورها باستدعاء مفتش الصحة، لتسمية الطفل.

ولفتت إلى أن الأطفال حديثي الولادة، يتم اتخاذ قرار بإيداعهم بأحد مراكز الصحة التابعة لمديرية الشئون الصحية، لتلقى التطعيمات والرضاعة، وخلافه.

أما لو كان الطفل يبلغ من العمر عامان، يتم تسميته فى المحضر، على أن يقوم وكيل النيابة بإصدار قرار بإيداعه بأحد مؤسسات الأسر والطفولة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، والشرطة لم تعد تتولى مسئولية تسمية الأطفال، مشيرة إلى أن الشرطة دورها عمل محضر ورفعه للنيابة العامة، حيث تقوم وزارة الصحة من خلال النيابة بتولى مسئولية التسمية.

الأسرة البديلة يحق لها تعديل اسم الطفل

وأشارت إلى أن الأسرة يحق لها تعديل الإسم، حيث أصبح الطفل يأخذ الإسم الأول للأم بشهادة الميلاد واسم الأب الأول، أو الإسم الأول للأم ولقب الأب، بمعنى لو الأب اسمه أحمد لايجوز أخذ اسم أحمد ولقب عائلة أحمد، لأن ذلك يعد تبنى، والتبنى محرم فى الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أنه خلال اتفاقية حقوق الطفل والإنسان مصر امتنعت عن بندين "التبنى والمثلية"، يأخد الاسم من الأب والأم، أو الاسم الأول من الأم ولقب الأب.

من يأخذ طفل لابد أن يفتح دفتر توفير بمبلغ 3 آلاف جنيه

ولفتت إلى أنه يشترط لكفالة الطفل أن يكون أحد الزوجين مصريا، ومن يأخذ طفل لابد أن يفتح دفتر توفير بمبلغ مادى 3 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، كما كان يشترط من قبل للتسهيل عليهم، مشيرة إلى أنه تم خفض سن كفالة الطفل للأسرة من 25 إلى 21 سنة.