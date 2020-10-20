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عضو تنسيقية الأحزاب: هناك مخططات لإفشال الدولة المصرية واستهداف شبابه

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محمد عزالدين
08:43 م | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
محمد عزمي

محمد عزمي

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، أثناء تخريج دفعات جديدة من القوات المسلحة يؤكد على أهمية الوعي، لمواجهة التحديات التي تقابل الدولة المصرية.

وأضاف "عزمي" في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك مخططات هدفها إفشال الدولة المصرية عن طريق استهداف الشباب، وبث موضوعات سلبية، حتى الموضوعات الإيجابية يحولونها لسلبية، من خلال بث جزء من الحقيقة.

وأشار إلى أن مواجهة ذلك، يتطلب وجود مناعة قوية لدى المواطنين لمواجهة الشائعات والأخبار والأكاذيب، من خلال معركة بناء الإنسان المصري التي تخوضها الدولة وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن.

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