مسعف وسائق يسلمان 147 ألف جنيه عثرا عليها في حادث مروري بالغردقة

عثر مسعف وسائق بمرفق إسعاف الغردقة، على مبلغ مالي 147 ألف جنيه في حادث سيارة بطريق رأس غارب، وقاما بتسليمه، اليوم، إلى قسم الشرطة بموجب محضر رسمي وسط إشادة من رجال الشرطة وقادة المرفق.

وقال الدكتور محمد غريب، مدير مرفق أسعاف البحر الأحمر، إن "أحمد محمد عبد الحكيم" مسعف و"محمد عبد الحافظ محمد" سائق، عثرا على المبلغ أثناء تأدية عملهما لإنقاذ قائد سيارة ملاكي في حادث مروري بالكيلو 40 بطريق "رأس غارب - الغردقة" وبعد الانتهاء من إنقاذ المصاب ونقله لمستشفى الغردقة العام، توجها إلى قسم شرطة الغردقة وقاما بتسليم المبلغ َوتحرير محضر رسمي بالواقعة.

وأشاد "غريب" بأمانة السائق والمسعف ودورهما في إنقاذ المصاب ونقله في أسرع وقت إلى مستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج، مؤكدا أن هذا السلوك ليس جديدًا على العاملين بمرفق الإسعاف، موجهًا لهما الشكر على أمانتهما، ووعد بتكريمهما بالتنسيق مع رئيس مرفق هيئة الإسعاف.

كان مرفق إسعاف البحر الأحمر، تلقى إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو ٤٠ طريق رأس غارب الغردقة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة قائدها "محمود ناجي" ويعمل مهندسا، وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية ونقله إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

وعثر المسعف وسائق السيارة على مبلغ ١٤٧ الف جنيه داخل السيارة وبعد نقل المصاب لمستشفي الغردقة العام توجها على الفور إلى قسم شرطة الغردقة وقاما بتسلم المبلغ وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات .

وأكد مصدر طبي بمستشفى الغردقة أن المصاب يعاني من كسور وكدمات وسحجات وكسر في عضمة الترقَوة ويخضع للعلاج.