"محيي الدين": مواجهة تداعيات كورونا على رأس أولوليات عملي بصندوق النقد

وجه الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وعضو مجلس إدارته ممثلًا لمصر والمجموعة العربية، الشكر للدولة المصرية بكل مؤسساتها، على دعمه واختياره مديرًا تنفيذيًا للصندوق، لافتًا إلى أنه في مرحلة جديدة من العمل الدولي والعام، وهذا المنصب يحظى بأهمية كبيرة منذ إنشاء الصندوق.

وأضاف "محيي الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON E"، أن أهمية منصبه تزداد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بسبب تداعيات الجائحة اقتصاديًا، ومحاولة الخروج من الكساد والتراجع في النمو.

وشدد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، على ضرورة بذل أقصى جهد، لكي لا تتحول الديون إلى مشكلة عبر الزمن، وهذا في صلب عمل صندوق النقد الدولي، موضحًا أن مواجهة تداعيات الأزمة من أولويات عمله في المنصب الجديد.

وأوضح "محيي الدين"، أن هذا المنصب تولاه من قبل الدكتور حازم الببلاوي، ومنذ فترة يتولاه مصريون، وهذه ثقة كبيرة في مصر التي تمثل مجموعة الدول العربية وجزر المالديف.

وأعلن مجلس الوزراء، انتخاب المرشح المصري الدكتور محيي الدين بالاجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي، وعضواً بمجلس ادارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، والتي تمشل مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالإضافة إلى المالديف.