"الحديدي" عن مشاجرة ولي أمر ومدير مدرسة بسبب المصروفات: مفيش رحمة

وصفت الإعلامية لميس الحديدي، المشاجرة بين ولي أمر طالب ومدير مدرسة بسبب المصروفات بـ"القصة المسيئة"، موضحة: "معاقبة الأولاد اللي مدفعوش المصاريف مفيش فيه رحمة، ده إحنا في زمن كورونا، وبلاش نعاقب العيال"، جاء ذلك في برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON"، اليوم.

وأضافت "الحديدي": "لا يمكن لمدير أي مدرسة التشهير بالأولاد اللي مدفعوش المصاريف، دي لا سياسة الدولة ولا الوزارة، وفيه طرق كثيرة جدا للتعامل مع المشكلة دي، بدل من وضع أسمائهم أمام زملائهم لكي يعايروهم.. هيعايروهم بإيه؟ بفقرهم!".

وتابعت "الحديدي": "وبالنسبة لولي الأمر، فإن الضرب والاعتداء مينفعش، أنتوا الاتنين عايزين توصلوا لإيه؟ القصة دي مسيئة جدا".

وعن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، والتي تحدث فيها عن الوعي، قالت "الحديدي" إن المعارك اختلفت، وحتى المعارك التي تخوضها الجيوش تغيرت، أما المعارك التي تخوضها الدول فهي يستخدم فيها الإحباط، وهو أخطر من التشكيك ويجعل المواطنين يشعرون باستمرار بأنه لا يوجد أي أمل.

وشددت على أن تصدير الإحباط والخبر السيئ نوع من الحرب، "دعونا نواجه هذا الأمر من داخلنا، وحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الوعي مهم، ويجب علينا جميعا المشاركة في نشره".

وفي سياق مختلف ردت الإعلامية على رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يسخرون من عدم هطول الأمطار في بعض المناطق، قائلة: "بلاش قر، وياريت السيول والأمطار متجيش".