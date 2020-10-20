التنمية المحلية: استعدادات المحافظات لمواجهة الأمطار بدأت منذ سبتمبر

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، آخر استعدادات الوزارة، لمواجهة موجة الطقس السيء خلال الأيام المقبلة، قائلا: إن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين لرفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول، وضرورة التنسيق مع المحافظات، مع هيئة الأرصاد ووزارة الري.

وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الاستعدادات تتمثل أيضا في ربط غرف العمليات في المحافظات مع الغرفة المركزية برئاسة مجلس الوزراء للتنسيق الدائم، وتشكيل مجموعات العمل ولجان لمهمات الإغاثة للتأكد من جاهزيتها.

وأوضح أن مجموعات العمل المدربة في المحافظات خاصة الحدودية منها والساحلية، لمواجهة أخطار السيول، وتحديد أماكن ارتكازات مجموعات العمل المدربة وإعادة انتشار المعدات والأدوات، وإعداد دليل اتصالي بكل الجهات المعنية، والمرور على الحماية الخاصة بمخرات السيول، مؤكدا أن تلك الأعمال بدأت منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وناشدت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مركز التنبؤ بالفيضان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار، التي قد تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، وقد تؤدي إلى سيول.

وأوضح المركز أنّ النتائج الأولية تشير الى توقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة يومي 23 و24 أكتوبر الجاري على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة.

ولفت الموقع إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وقد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحري، الأربعاء، كما توقع المركز سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية بعد غد الخميس.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري مركز التنبؤ بفيضان النيل في العام 1992، الذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجية النهر والقياسات الهيدرولوجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي.