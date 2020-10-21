مصرع شخص واصابة 11 بينهم 4 طالبات في حادثين بسوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 11 آخرين، بينهم 4 طالبات، في حادثين منفصلين بمحافظة سوهاج، صباح اليوم الأربعاء، حيث شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث تصادم بين سارتين نصف نقل، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، كما شهد طريق "الخلوة"، بدائرة مركز أخميم، تصادم سيارة أجرة بعمود إنارة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أخميم بورود بلاغ يفيد بحدوث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، بجوار صينية اسيوط، وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى محل الواقعة.

وتبين من المعاينة والفحص، حدوث تصادم بين سيارتين نصف نقل، أسفر الحادث عن مصرع شخص، وإصابة 2 آخرين، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اخميم المركزي، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وورد بلاغ آخر من مأمور مركز شرطة اخميم يفيد وجود حدث تصادم ومصابين بدائرة المركز، بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة محملة بالركاب، قيادة "رزق جمال"، 41 سنة، سائق، ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى اصطدام السيارة بأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة و8 آخرين، منهم "حبيبة أسامة"، 17 سنة، طالبةن مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"صفي شاكر خليل"، 70 سنة، بالمعاش، مصاباً بكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، و"أحمد عبد اللاه عبد الله"، 46 سنة، عامل، مصاباً بكسر في الترقوة اليمنى وكدمات متفرقة، و"إيمان خلف"، 17 سنة، طالبة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى وكدمات متفرقة، و"سماح محمد"، 17 سنة، طالبة، مصابة بكدمات متفرقة، و"سلمى سعد هاشم"، 15 سنة، طالبة، مصابة بكدمات متفرقة، و"أسامة ناصر"، 23 سنة، عامل، مصاباً بكدمات متفرقة، و"محمد فتحي قاعود"، 35 سنة، جزار، مصاباً باشتباه كسر في العود الفقري، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز أخميم.

تم نقل المصابين إلى مستشفي سوهاج الجامعي، كما تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور علي الطريق، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.