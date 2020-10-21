تحويل قاتل ساحرة قنا إلى مستشفى الأمراض العقلية .. ومصدر: مصاب بالجنون

أمرت النيابة العامة في مركز قنا، بتحويل قاتل ساحرة قنا في إحدى قرى المركز، إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية في القاهرة؛ لإعداد تقرير يفيد إصابته بالجنون من عدمه، بناء على طلب محامي المتهم.

وقال مصدر أمني لـ"الوطن"، إن المتهم خلال التحقيقات في النيابة العامة، التي أمرت من قبل بحبسة 4 أيام، على ذمة التحقيقات، تبين إصابته بحالة نفسية سيئة، ولا يريد الحديث مع أحد، وكان يردد كلمات غير مفهومة، ما يدل على إصابته بالجنون.

وأكد المصدر، أن الشاب المتهم بقتل سيدة، عبر تسديد 4 طعنات بسكين مطبخ بقرية الغوصة في قنا، حول إلى مستشفى الأمراض العقلية بالقاهرة، لتوقيع الكشف عليه.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من العميد محمد ياسر، مدير المباحث، يفيد بالعثور على جثة شربات شحاتة، 65 عامًا، ملقاة أمام منزلها بقرية الغوصة بمركز قنا، وبها 4 طعنات بسكين مطبخ.

وكشفت تحريات المباحث، أن مرتكب الحادث "ي. ف"، 28 عامًا، عامل، جار المجني عليها، كان يعتقد أنها تقوم بأعمال السحر والشعوذة ضده، ما تسبب في مشكلات مع عائلته وفي عمله، وسلم نفسه للشرطة.

وتبين أنه يوم الحادث، في أثناء عودته بالطريق لمنزله، رشت المجني عليها برش كمية من المياه أمامه، فأصيب بحالة غضب شديدة، وحدثت مشاده كلامية بينهما أمام باب منزلها، واستفزته فطعنها.

وأكد المتهم، أن السيدة "قريبته"، وكانت ترش له مياه في الشارع حتى يسير عليها، مضيفا: "تبين أنها مسحورة بأشياء أعدتها عند الدجالين والمشعوذين، علشان ما يعش حياة طبيعية، وهذا ما حدث معي ومع أسرتي"، وهنا تيقن أنها السبب، واتجه إلى منزلها واقتحمه، ثم طعنها بالسكين عدة طعنات، حتى فارقت الحياة، بحسب مصدر أمني في مركز قنا.