بعد انتقاده من مواطن.. مرشح بالعريش ينظف شوارع المدينة ويزيل الرمال

نظم ياسر عرابي، أحد المرشحين لعضوية مجلس النواب، في الدائرة الأولى بشمال سيناء، التي تضم العريش والشيخ زويد ورفح، أكبر عملية نظافة وإزالة للرمال من شوارع مدينة العريش والعمل على تجميلها بشكل تطوعي، بعد انتقاد وجهه له أحد المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان "عرابي" نشر صورا وفيديوهات لمعداته، فعلق عليها أحد المتابعين، قائلا: "إذا كنت تملك المعدات لماذا لا تفيد بلدك بها بدلا من التباهي بعرضها"، ليعلن بعد ذلك أثناء أحد مؤتمراته أنه سوف ينفذ حملة تجميل وتنظيف لشوارع العريش، وبدأ بالفعل في ذلك.

وأخرج أفراد من حملة المرشح ياسر عرابي، أحد رجال الأعمال في العريش، وصاحب أكبر شركة مقاولات في المدينة، معداته الثقيلة من المخازن الخاصة به، وعملوا على تنظيف شوارع المدينة، وإزالة أكوام الرمال، ودفن الحفر الموجودة بنهر الطريق.

كما نظفت الحملة شارع أسيوط، ومنطقة العتلاوي، وميداني الفالح والفواخرية، ووعد ياسر عرابي، أن يقوم بخدمته المجانية لأهالي العريش بإزالة الرمال من جميع شوارع المدينة، والمساعدة الفعالة في تجميلها وتزينها، على نفقته الخاصة.

وقال "عرابي" في كلمة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه سوف يتواصل مع الجهات المسؤولة لفتح منطقة الفواخرية والعتلاوي، وإزالة جميع أكوام الرمال والمصدات من المنطقة، والعمل على تزيينها بشكل جمالي غير مسبوق.

من جهة أخرى، أعلن ياسر عرابي، عن تنظيم مؤتمر بأحد فنادق العريش، لمساعدة الغارمات والآرامل والمطلقات، وتكريم أسر الشهداء ودعم المشروعات الصغيرة للمرأة السيناوية، اليوم الأربعاء، بعد دراسة الجدوى، ومساعدة أهالى المحافظة في التصالح على عمليات البناء ، بنسبة 25%، بحد أقصى 200 متر.

وأعلن "عرابي" عن مفاجأة على حد قوله للتجار في العريش، وأنه سوف ينسق مع الجهات المعنية لعمل جهاز كشف في كمين الميدان، غرب المدينة، يصور سيارات البضائع بدلا من معاناة تنزيلها، رحمة بالتجار وتسهيلا لعملية التفتيش بمدخل العريش الغربى، وهي أحد أهم المشكلات الكبيرة، التي تواجه التجار أثناء تحميل البضائع من المحافظات الأخرى إلى المدينة.