1250 غرزة في جسد سيدة بالسويس تعدى عليها طليقها بـ"كتر"

أثبتت التقارير الطبية الخاصة بعلاج سيدة تعدى عليها طليقها أثناء سيرها في أحد الشوارع بمدينة السويس، وقام بتمزيق جسدها باستخدام أداة حادة "كتر"، أن المجني عليها لا يوجد جزء من جسدها بدون إصابات، وأن عدد الغرز التي قام بها الأطباء لخياطة الجروح التي أصيبت بها، نتيجة الاعتداء، يبلغ 1250 غرزة.

وخضعت المجني عليها لعدد من العمليات الجراحية في مستشفى السويس العام، قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنوعت الإصابات ما بين جروح قطعية كبيرة، بحسب ما ورد في التقرير الطبي، وشملت مناطق الوجه والرأس والذراعين والفخذين، وإصابات بطول الظهر وأسفل الظهر، وتسببت هذه الجروح في فقدان المجني عليها كميات كبيرة من الدماء.

تحدثت المجني عليها "ص. م."، 30 سنة، ربة منزل، لـ"الوطن"، حيث أكدت أنها اتهمت طليقها، يعمل "جزاراً"، في محضر رسمي، بالاعتداء عليها بالضرب باستخدام "كتر"، مما أدى إلى حدوث ما بها من إصابات، بسبب مطالبتها له بأخذ ابنتهما، التي كانت تعيش في منزل والدته.

وقالت: "انفصلت عن زوجي منذ فترة، وحدث العديد من المشاكل، وخلال الأيام الماضية أخذ طليقي ابنتي إلى منزل والدته، وعندما طلبت أن آخد ابنتي، قالت والدته تعالي خديها، وعندما ذهبت فوجئت به يعتدي عليا بالضرب باستخدام كتر، ولم أشعر بشيئ سوى وأنا في المستشفى بين الحياة والموت".

وكان مدير أمن السويس، اللواء رجب عبد العال، تلقي إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى السويس العام، بوصول سيدة في العقد الثالث من العمر، مصابة بجروح قطعية في أماكن مختلفة من الجسم، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وبسبب سوء حالة المجني عليها، قرر الأطباء تحويلها إلى المستشفى الجامعي، وأكدت السيدة، في التحقيقات الأولية، أن طليقها، ويعمل "جزاراً"، هو من قام بالتعدي عليها وإحداث ما بها من إصابات، رغم انفصالهما منذ فترة.

وبإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة، من قبل أجهزة البحث المختصة، تبين أن مرتكب الواقعة "جزار" من سكان حي الأربعين، وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف بالتعدي على طليقته باستخدام "كتر".

وأقر المتهم، خلال التحقيقات، بأنه قام بتطليق المجني عليها منذ فترة، إلا أنه بلغ إلى مسامعه، من قبل عدد من أصدقائه، أقوال عن سوء سمعة طليقته، وأن لها علاقات متعددة مع رجال، ما أثار غيرته، ودفعه شعور الغيرة إلى الانتقام منها، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية.