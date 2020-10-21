ضبط هارب من تنفيذ 156 حكم قضائي صادر ضده
كتب:
الوطن
12:37 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
كلابشات
فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين ، خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط..
فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام إختباء أحد الأشخاص ( مدير شركة للتسويق العقارى - مُقيم بدائرة مركز شرطة ثان أسيوط) مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت (156) حكم قضائى (91 جزئى–18 مستأنف – 47 غرامة) ، بإجمالى عقوبات بلغت 144 سنة ، وغرامات بلغت 4 مليون جنيه.
تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .