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محمود مسلم

ضبط هارب من تنفيذ 156 حكم قضائي صادر ضده

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الوطن
12:37 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
كلابشات

كلابشات

 فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين ، خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط..

فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام إختباء أحد الأشخاص ( مدير شركة للتسويق العقارى - مُقيم بدائرة مركز شرطة ثان أسيوط) مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت (156) حكم قضائى (91 جزئى–18 مستأنف – 47 غرامة) ، بإجمالى عقوبات بلغت 144 سنة ، وغرامات بلغت 4 مليون جنيه.

  تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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