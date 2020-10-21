في أول لقاء لهما.. "عبدالعال" يهنئ رئيس الشيوخ بانعقاد الفصل التشريعى

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قبل قليل، في مكتبه، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والذي حرص علي تهنئته برئاسة الغرفة التشريعية الثانية للبرلمان وانعقاد الفصل التشريعى الأول.

وحضر اللقاء كلا من المستشارين محمود فوزى الأمين العام بمجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال مجلس الشيوخ، وساد جو من الود بين "عبدالرازق" و"عبدالعال" فى أول لقاء يجمعهما تحت قبة البرلمان.

وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد أرسل برقية تهنئة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ.

وجاء نص البرقية كالتالي: "المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ الموقر، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، فيطيب لنا أن نهديكم خالص التهنئة القلبية وأزكاها لحوزكم ثقة الشعب ‏ونواب مجلس الشيوخ الموقر وتقلدكم لهذا المنصب الرفيع لتبدأون فصلاً جديداً للغرفة ‏الثانية فى هذه المرحلة الدقيقة من مراحل العمل الوطنى".‏

وأضاف رئيس البرلمان خلال برقية التهنئة: "إنها لثقة غالية صادفت أهلها رشحكم لها عمل مخلص دؤوب وسجل عامر بالعطاء، ‏وتتملذ على أيديكم نخبة متميزة من رجال القضاء الذين يجلسون مجلسه ليقموا العدل ‏بين الناس، راجين أن تتوطد أواصر التعاون بين المجلسين ليكون التواصل والتعاون بينهما ‏مثمراً، يؤتى أكله من أجل صالح شعب مصر العظيم وتحقيق ما يرنو إليه من أهداف ‏ومقاصد ليرفُل في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان، وكلل الله مسعاكم بالتوفيق والنجاح وأعانكم على ما حُملتم".