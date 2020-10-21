نائب: تشريع قانون خاص بكبار السن يساهم في حل مشكلاتهم

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده لوجود قانون خص بكبار السن، وذلك لحل مشكلاتهم خاصة فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهم.

وقال "عامر"، فى بيان له، أصدره اليوم، إن وزارة التضامن الاجتماعي أعدت مشروع قانون لكبار السن "المسنين"، وستقوم بإرساله للعرض على مجلس الوزراء قبل إرساله لمجلس النواب، متضمنًا إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن في المعاشات ودور الرعاية والخدمات الحكومية.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بحرص الدولة على تقديم كل أشكال الدعم لكبار السن والأسر الأولى بالرعاية، وتقديم حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعمهم.

واقترح "عامر"، أن تتضمن الخدمات المقدمة لكبار السن تحقيق رغباتهم بالذهاب إلى دور المسنين إذا لم يكن لديهم ما يقوم بتقديم الخدمات لهم بمنازلهم، مطالبًا الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بتقديم جميع أنواع الدعم لدور المسنين، وزيادة أعدادها بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.

وطالب "عامر" الحكومة بتسهيل تقديم خدمات وسائل النقل خاصة السكة الحديد والمترو والنقل العام بالمجان للمواطنين فوق 70 عامًا، وتقديم تخفيض بنسبة 50% لمن فوق الستين عامًا، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات أصبحت تحدث بين المواطنين و"الكمسارية".

واقترح استخراج كارنيهات بالمجان لهؤلاء المواطنين على أن تكون بلونين مختلفين، بحيث يظهرها المواطن عند استخدامه للسكك الحديدية أو مترو الأنفاق او وسائل النقل العام.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كبار السن وتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية لهم، تم الاتفاق مع وزارة النقل على توفير وسائل النقل العامة للمواطنين فوق سن 70 عامًا مجانًا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، فضلًا عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق سن 60 عامًا.