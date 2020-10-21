"فرق طوارئ" بالإسكندرية استعداداً لاستقبال الأمطار والنوات المتوقعة

انتشرعمال فرق الطوارئ بشركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية اليوم، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الشفط والدمج وسيارات السيول، وذلك استعداداً لاستقبال الأمطار، ونوات الشتاء لسحب المياه المتراكمة فى الشوارع.

وتفقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، عدد من تمركز السيارات وفرق الطوارئ، وذلك للتأكد من جاهزية العمال، والاستعداد لاستقبال الأمطار.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بنسبة 100٪ وذلك لاستقبال أول نوات الشتاء، والتي كان من المتوقع لها، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية وتنبؤات خرائط الطقس، اليوم على أن تشتد حدتها غداً الخميس، إلا أن الشمس سطعت على مختلف أنحاء المدينة الساحلية، دون سقوط أي أمطار.

وقال اللواء محمود نافع إن غرفة الطوارئ والاستعدادات على أهبة الاستعداد والجميع في الشوارع، من أجل التأكد من الاستعداد التام للأمطار.

وأضاف "نافع" لـ"الوطن"، أنه وفقاً للتوقعات القادمة من الأرصاد، يبدأ هطول الأمطار غداً بشكل خفيف، ومن المتوقع تساقط الأمطار على مناطق غرب المدينة، مؤكداً أنه جرى الدفع بتمركزات لسيارات الشفط، مشيراً إلى تطبيق المحاكاة، وهي تعد الأكبر لمواجهة أولى النوات التي تهب على المحافظة.

وأوضح أن الشركة وعمالها في حالة تأهب شديد منذ أيام لمنع أى تراكم للمياه، والتأكد من المحطات وتنظيف الشنانيش، لافتاً إلى أن الشركة تتابع لحظة بلحظة خرائط وتوقعات الأمطار القادمة علي المدينة الساحلية وذلك للمتابعة الفورية.

وأشارإلى أنه وفقاً للتوقعات من المقرر أن تهطل علي الإسكندرية أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة وكثيفة، وذلك علي جميع أنحاء المحافظة، تصل شدتها من ٣٠ إلى ٤٠ مم يومياً، مؤكداً أن الطاقة الاستيعابية للمدينة تصل إلى مليون و٨٠٠ الف متر مكعب.