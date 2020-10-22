حظك اليوم الخميس 21-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يختص علم الأبراج بعرض الصفات الإيجابية والسلبية لكل برج من خلال تاريخ ميلاد الشخص، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا ومع ذلك حاول أن تنظم أفكارك وأولوياتك وجهودك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط؛ ما زال الحظ يحالفك اليوم وفي الأفق مكاسب مالية ونجاحات فريدة، استغل الوقت ولا تدع الفرص تضيع منك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك التاسع يجعل الوقت مناسبا للسفر والرحلات ولتوطيد علاقاتك والاتصال بالخارج.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل المدخرات وقد تكون هناك فرصة لتنمية أموال والتخطيط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

غم الضغوط والخلافات؛ تتمتع اليوم بطاقة عاطفية رائعة تساعدك على الاقتراب ممن تحب وتعبر جيدا عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم لا تتعجل الأمور وتأنّ في توقيع الأوراق وفي حكمك على الأشخاص.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنّب اليوم إظهار عدم الاكتراث بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم القمر في منزل الصحة يمنحك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تستمتع بكل نشاط تقوم به وتشعر بالرضا عن أسلوب تواصلك مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر ما زال داعما ويعدك بلقاءات مهنية واجتماعية مميزة وقد تعقد صداقات ملائمة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تعدك بوقت رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج، ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب وينصحك الفلك بالتحكم في انفعالاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ومع ذلك الشمس في برجك تساعدك أن تحصل على مساندة من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها، اعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم والفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأحباب وتقنعهم بما تريد.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني يدفعك للاجتهاد كي تحقق مكاسب، فقط راجع خطواتك جيدا تفاديا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس، وتنصحك الأفلاك بالتأني في ردود أفعالك وراجع جيدا أقوالك قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك ليمنحك يوما مناسبا لاتخاذ قرارات صائبة وخيارات دقيقة وبحماسك تستطيع أن تجمع الكل على هدف واحد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ ويمدك ذلك بالتألق ويجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنصحك الكواكب بالعمل في صمت وعليك أن تكون كتوما وتحافظ على ما يصلك اليوم من أسرار.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة ، وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية، ومع ذلك الشمس بمنزل الحظ تساعدك أن تقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك للاهتمام بمشروعات خاصة وتساعدك الأفلاك على توطيد علاقتك بأصدقاء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم المشاكل والضغوط؛ يمكنك اليوم أن تقوم بتصنيف مشاكلك مع من تحب وتوجه قدراتك ومواهبك لحلها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.