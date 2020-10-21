مستشار الرئيس: تزايد إصابات كورونا في العالم امتداد للموجة الأولى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن ارتفاع معدلات إصابات فيروس كورونا في دول العالم الذي يحدث مؤخرا هو امتداد للموجة الأولى، لافتا إلى أن "كوفيد 19" ظاهرة من ظواهر الالتهابات الفيروسية بصفة عامة، وهي متوقعة ومبنية على تجارب سابقة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن "المشكلة في فصل الشتاء هو الخلط بين الأنفلونزا الموسمية العادية ونزلات البرد وأعراض فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد".

وتابع أن لقاحات الأنفلونزا الموسمية ليست جديدة: "كنا ننصح بها منذ سنوات طويلة بصفتنا أخصائيين في أمراض الجهاز التنفسي لفئات معينة، وأنصح بعض الفئات بالحصول على هذا التطعيم، مثل كبار السن والأطقم الطبية والمصابين بالأمراض المزمنة في الجهاز التنفسي أو القلب وغيرها، والمصابين بنقص المناعة والحوامل والتي يجب أن يكون لها الأولوية في الحصول على اللقاح".

وأردف: "هذا اللقاح يقوي مناعة الجسم، ويقلل من حدة المرض، ويقلل المضاعفات الناتجة عن الأمراض الفيروسية وتحديدا الإنفلونزا الموسمية، في ظل عدم وجود لقاح محدد لفيروس كورونا".

عوض تاج الدين: عقار كورونا المستخدم في علاج ترامب جزء من البروتوكول المصري

وعلق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على تحسن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما أصيب بفيروس كورونا.

وقال تاج الدين، خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "الفريق المعالج لترامب لم يعلن تفاصيل كثيرة حول الأدوية التي حصل عليها، لكن عقار ريمديسيفير كان هو العقار الأساسي الذي حصل عليه ترامب، وهو مستخدم في مصر".

وأضاف: "بدأت شركات كثيرة في تصنيع هذا العقار الذي جرى استخدامه في البروتوكول المصري لعلاج الحالات الشديدة".

وتابع أن كل الأدوية المستخدمة في تقليل حدة فيروس كورونا موجودة في البروتوكولات المصرية، موضحًا أنه لم يصله معلومات تفصيلية دقيقة عن أي عقاقير أخرى مستخدمة للتعامل مع المرض خارج البروتوكول المصري، ولا يوجد عقار مؤكد ضد هذا الفيروس.