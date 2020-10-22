حظك اليوم الخميس 22-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه طموح جدًا وعلى استعداد للذهاب إلى نهاية العالم من أجل أهدافه، ليبحث عن الأفضل دون النظر إلى الصعاب.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا ومع ذلك حاول أن تنظم أفكارك وأولوياتك وجهودك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.