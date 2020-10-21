6 مستندات يجب توافرها لتعديل عداد المياه من كودي إلى رسمي

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن 6 مستندات يجب أن يتقدم بها المواطن عند طلبه تعديل اشتراك عداد المياه من كودي إلى رسمي.

المستندات المطلوبة:

1- طلب مقدم من العميل لتعديل الاشتراك من كودي إلى رسمي.

2- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

3- إيصال كهرباء حديث الإصدار.

4- مستند الملكية أو لمحل التعاقد.

5- موافقة الجهة الإدارية.

6- رقم الهاتف الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص بالمنتفع.

إجراءات تحويل العداد الكودي إلى رسمي

- يقدم المنتفع طلب تحويل الاشتراك من كودي لرسمي.

- يتوجه فني شركة المياه لإجراء المعاينة على الطبيعة.

- يوقع المنتفع عقدًا مع خدمة عملاء الشركة.

- يسدد المنتفع الرسوم المستحقة لتقديم الخدمة، والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

- يجري تحويل اشتراك المياه من كودي لرسمي خلال 3 أيام من تقديم المستندات المطلوبة لشركة المياه.

طرق وآليات تقديم شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي:

خصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من الطرق والآليات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم شكواه، وهي:

- الخط الساخن (125) لمياه الشرب و(175) للصرف الصحي.

- خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم (15100).

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـ(IOS) لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسر مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة جديدة لتلقى شكاوي المواطنين عن طريق تطبيق للهاتف المحمول يتيح العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهي:

- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي والبحث عن "HCWW 125".

- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجا وباللغة العربية.

- لابد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامة لأول مرة.

- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.

- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.

- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق "بلغ شكوتك"، ومن خلال الضغط عليها ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها ونوع وتصنيف الشكوى.

- إرفاق صور لشكل الشكوى، وما إذا كانت كسورًا في مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي.

- تظهر رسالة أن الشكوى تم تفعيلها لتبدأ شركة المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى.

- ويمكن من خلال التطبيق تقديم شكوى ضد فواتير المياه.

- ويتيح التطبيق تلقي الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحي.