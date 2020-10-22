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طوارئ بالمطارات بسبب التقلبات الجوية والميناء تناشد العاملين بالالتزام

إنشاء غرفة ومركز عمليات بالمطار لمتابعة الطقس

كتب:

أيمن حمزة
05:51 ص | الخميس 22 أكتوبر 2020
طوارئ بالمطارات بسبب التقلبات الجوية المتوقعة

طوارئ بالمطارات بسبب التقلبات الجوية المتوقعة

جددت شركة ميناء القاهرة الجوي، مناشدتها للعاملين لديها، ضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة، خاصة بمنطقة "مهبط المطار"، والالتزام بمعايير السلامة، وقواعد الأمن المعمول بها في مثل هذا الوقت من العام، تحسبا للتقلبات الجوية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت خلال منشور إداري لها، على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع ظروف التغيرات المناخية خلال الأسبوع الجاري، خاصة بمنطقة مهبط المطار، والالتزام بجمع المعدات من أرض المهبط أولا بأول، وعدم السماح بوجود أي معدات لفترات طويلة للحد من الحوادث.

وكشفت مصادر ملاحية مطلعة، لـ"الوطن"، أن السبب الوحيد الذي يمنع الطيران، ويشل حركته هو انخفاض مستوى الرؤية، أو تعرض البلاد لضباب كثيف، يعوق الرؤية لمسافات قريبة. 

غرفة ومركز عمليات بالمطار لمتابعة الطقس

وأوضحت المصادر، أن غرفة ومركز العمليات بالمطار، يتابعان وضع حالة الطقس أولًا بأول، للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، فضلا عن أن قطاع العمليات بوزارة الطيران المدني، يتابع على مدار الساعة حالة الطقس، تحسبًا لأي طوارئ.

طوارئ بالمطارات بسبب التقلبات الجوية المتوقعة 

كان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أكد للوطن خلال تصريحات خاصة، أن المطارات المصرية ستعمل وفق الإجراءات المقررة خلال موجة الطقس السيئ المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا أن الأولوية ستكون للأمن والسلامة، وأن المطارات المصرية مجهزة للتعامل مع الأمطار، ولكن حال عدم وجود وضوح في الرؤية بسبب الأمطار سيتم تفعيل إجراءات الأمن والسلامة.

وكان الوزير، عقد إجتماعًا موسعًا بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ورؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة و التابعة لها ورئيس سلطة الطيران المدنى ورئيس هيئة الأرصاد الجوية ومساعدي وزير الطيران لمناقشة الإستعدادات الخاصة بالمطارات المصرية فى ضوء البيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تفيد بتعرض البلاد خلال الساعات القادمة لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية مصاحبة بسقوط الأمطار.

وزير الطيران يستعرض الموقف 

وتم إستعراض الخطط والإستعدادات الخاصة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة التى يمكن أن تتعرض لها البلاد، كما تم مناقشة الإجراءات والإستعدادات داخل المطارات المصرية وفقاً لنماذج المحاكاه والأساليب التدريبية التى تم تنفيذها لمواجهة مثل هذه الأزمات وكذا التنسيق مع الجهات المعنية طبقاً لخطة الحكومة المصرية .

وشدد وزير الطيران على ضروة رفع درجة الإستعدادات القصوى بالمطارات المصرية وكذا مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران و متابعة الموقف أول بأول بالمطارات على مدار الساعة خلال الفترة القادمة لضمان إنسيابية الحركة داخل المطارات.

وأكد "منار"، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تمتلك الخبراء والمتخصصين والأجهزة والمعدات الحديثة في مجال رصد الظواهر المناخية والتنبؤات الجوية قبل حدوثها وترسل التقارير الفنية للجهات التنفيذية بالدولة والتى تعد بمثابة الإنذار المبكر لإتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الأزمات.

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