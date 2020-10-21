افتتاح مجمع مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجمع مواقف السرفيس الحضارية بالمريوطية، والمقام على مساحة 6300 م2، بتكلفة 60 مليون جنيه، والذي جرى إنشاؤه أعلى الجزء المغطى حديثا بمسار ترعة المريوطية من شارع الهرم في اتجاه الجنوب.

وأكد المحافظ أن المشروع يستهدف حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة، ونقل مواقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائية المتواجدة بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام، بعيدا عن نهر الطريق، مشيراً إلى أن مجمع مواقف المريوطية يتسع لأكثر من 220 سيارة، مما يسهم بشكل كبير في تغطية العديد من خطوط السير بما يخدم المواطنين.

كما افتتح محافظ الجيزة، موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة، والمقام على مساحة 6 آلاف م2، بتكلفة حوالى 12 مليون جنيه، وذلك لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم.

وأشار المحافظ إلى أنه جرت مراعاة عدد من التجهيزات بالمواقف لتظهر بالشكل الحضاري اللائق للمواطنين، وشملت إنشاء بوابات دخول وخروج إلكترونية لإحكام السيطرة، وكاميرات مراقبة تغطي الموقف بالكامل من الداخل والخارج، ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات، ومقاعد جلوس للمواطنين، ومظلات، وكافيتريات لخدمة المترددين عليها، وغرف للخدمات والتحكم، وأعمدة الإنارة الجمالية، بالإضافة إلى دعم الأرضيات ببالوعات أمطار وأماكن مخططة لوقوف السيارات.

المحافظ يحذر السائقين: سحب الرخصة عقوبة التحميل خارج الموقف

وخلال افتتاح مجمع مواقف المريوطية وموقف ميدان الجيزة، حرص المحافظ على توعية السائقين داخل المواقف بأهمية الحفاظ على ما جرى إنجازه، والالتزام بخطوط السير، وعدم الوقوف العشوائي خارج المواقف لعدم سحب تراخيص المركبات، مشدداً على عدم غسل السيارات بالمواقف او القيام بأعمال تغيير الزيوت والتشحيم للحفاظ على الأرضيات من التهالك، مؤكداً أنه جرى تخصيص موظفين مختصين للإشراف وإدارة المواقف على مدار اليوم، لضمان حسن سير العمل دون أي معوقات وتحقيق العائد الاستثماري منها، والاعتماد على الوسائل الإلكترونية في الإدارة والتشغيل.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس جهاز السرفيس، بعدم السماح بأي تقصير في إدارة وتشغيل وانتظام سير العمل بالموقف، أو بتواجد أي سيارة سرفيس خارجه لعدم إعاقة الحركة المرورية، خاصة وأن المواقف بمناطق حيوية تشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.

جولة الافتتاحات التي قام بها محافظ الجيزة، رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالجيزة، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.