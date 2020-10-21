تجنب التقسيط.. كيف تحصل على قرض سيارة بمليون جنيه من البنك الأهلي؟

يسعى الكثيرون إلى توفير مبالغ مالية لشراء سيارة، كما يلجأ العديد منهم إلى شراء السيارات بنظام التقسيط، لتسهيل المشاوير الشخصية والعائلية، ورحلتي الذهاب والعودة إلى العمل بشكل يومي، ويقدم عدد من البنوك قروض السيارات لتسهيل الحصول عليها.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات والشروط المطلوبة للحصول على قرض السيارة بقيمة تصل إلى مليون جنيه من البنك الأهلي المصري، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

خصائص ومميزات قرض السيارة

- يمكن للعميل أن يحصل على قرض السيارة بدون ضامن.

- قيمة التمويل تصل حتى مليون جنيه.

- تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

- فترات سداد مختلفة تبدأ من عام حتى 7 أعوام.

- يمكن الحصول على قرض السيارة بسعر عائد تنافسي.

- برامج خاصة لموظفي الشركات.

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

- يمكن الحصول على قرض السيارة بدون مصاريف استعلام ائتماني.

- بدون مصاريف فتح حساب.

شروط الحصول على قرض السيارة

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما في نهاية القرض للموظفين.

- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

- صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

- الحصول على فاتورة مرافق وتكون وفقاً للسياسة المعتمدة.

العمولات والرسوم

- سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدماً وفقاً للسياسة المعتمدة.

- عمولة السداد المبكر للقرض الكلي والجزئي 3% من المبلغ المطلوب سداده.

- غرامة تأخير القسط تصل إلى 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

ويقدم البنك الأهلي المصري العديد من القروض بدون الحاجة إلى ضامن، وتختلف مجالات التمويل بين تمويل الحصول على السيارات والتمويل العقاري والقروض الشخصية، كما أنَّه يوفر شهادات ادخارية بأسعار فوائد تنافسية.